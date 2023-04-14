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Белгородка поборется за звание «Богини» одноимённого шоу на федеральном канале

14 апреля 2023, 14:39
Фото: пресс-служба телеканала "Суббота!"
Участницей реалити-шоу «Богиня» на телеканале «Суббота!» стала 19-летняя уроженка Белгорода. Ей предстоит подобрать образ для путешествия на лайнере, сообщили в пресс-службе ТВ-канала.

Героиней одного из выпусков реалити-шоу «Богиня» стала уроженка Белгорода — 19-летняя Мария Погода. Сообщается, что девушка работает администратором и параллельно развивает карьеру в блогинге и танцах.

Ей предстоит собрать образ для путешествия на лайнере. Оценивать выбор уроженки Белгорода будут в том числе блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова.

Выпуск с участием девушки выйдет 16 апреля в 21:00.

В телепроекте «Богиня» на телеканале «Суббота!» участницы за три часа должны собрать образ, который покорит модных экспертов. Бюджет на его создание — 15 тыс. рублей.

Белгородцы не единожды покоряли федеральные телеканалы. Совсем недавно юный Георгий Касницкий принял участие в интеллектуальной игре «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». В эфир передача вышла 21 марта.

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