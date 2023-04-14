Белгородка поборется за звание «Богини» одноимённого шоу на федеральном канале

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Героиней одного из выпусков реалити-шоу «Богиня» стала уроженка Белгорода — 19-летняя Мария Погода. Сообщается, что девушка работает администратором и параллельно развивает карьеру в блогинге и танцах.
Ей предстоит собрать образ для путешествия на лайнере. Оценивать выбор уроженки Белгорода будут в том числе блогеры Роман Каграманов и Мария Миногарова.
Выпуск с участием девушки выйдет 16 апреля в 21:00.
В телепроекте «Богиня» на телеканале «Суббота!» участницы за три часа должны собрать образ, который покорит модных экспертов. Бюджет на его создание — 15 тыс. рублей.
Белгородцы не единожды покоряли федеральные телеканалы. Совсем недавно юный Георгий Касницкий принял участие в интеллектуальной игре «Умнее всех» на телеканале «Пятница!». В эфир передача вышла 21 марта.