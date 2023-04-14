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Белгород обошёл соседние города Черноземья по числу продаваемых домов

14 апреля 2023, 08:34
Фото: 1MI
На март текущего года количество предложений по продаже домов в областном центре превысило 1000. Это в разы больше, чем в других столицах регионов Черноземья.

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, с 2019 года Белгород был лидером по количеству предложений по продаже домов. К примеру, если в феврале 2019 году в областном центре с молотка уходило 454 дома, то в Курске их число составляло 140. В Липецке цифра доходила до 201 объекта, Тамбове — 270, а в Воронеже — 376.

Резкое увеличение числа предложений наблюдалось в сентябре 2019 года. Тогда в Белгороде на продажу выставили 1012 домов. В Воронеже их было 720, Курске — 210, Липецке — 299, а Тамбове — 83.

С лидерских позиций Белгород сдвинул Воронеж в мае 2021 года. Число предложений составляло 1114 против 1203. При этом в Курске на тот период число офферов достигало 189, Липецке — 392, а Тамбове — 208. Но уже в октябре ситуация изменилась.

По данным на март 2023 года, в Белгороде продают 1091 дом, а в Воронеже — 745. Что касается других городов Черноземья, в Курске число предложений составляет 253, Липецке — 370, а Тамбове — 256.

 

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