Белгород обошёл соседние города Черноземья по числу продаваемых домов

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, с 2019 года Белгород был лидером по количеству предложений по продаже домов. К примеру, если в феврале 2019 году в областном центре с молотка уходило 454 дома, то в Курске их число составляло 140. В Липецке цифра доходила до 201 объекта, Тамбове — 270, а в Воронеже — 376.
Резкое увеличение числа предложений наблюдалось в сентябре 2019 года. Тогда в Белгороде на продажу выставили 1012 домов. В Воронеже их было 720, Курске — 210, Липецке — 299, а Тамбове — 83.
С лидерских позиций Белгород сдвинул Воронеж в мае 2021 года. Число предложений составляло 1114 против 1203. При этом в Курске на тот период число офферов достигало 189, Липецке — 392, а Тамбове — 208. Но уже в октябре ситуация изменилась.
По данным на март 2023 года, в Белгороде продают 1091 дом, а в Воронеже — 745. Что касается других городов Черноземья, в Курске число предложений составляет 253, Липецке — 370, а Тамбове — 256.