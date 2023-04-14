Белгород обошёл соседние города Черноземья по числу продаваемых домов

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, с 2019 года Белгород был лидером по количеству предложений по продаже домов. К примеру, если в феврале 2019 году в областном центре с молотка уходило 454 дома, то в Курске их число составляло 140. В Липецке цифра доходила до 201 объекта, Тамбове — 270, а в Воронеже — 376.