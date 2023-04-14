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Белгород обогнал Курск и Липецк по предложениям по продаже таунхаусов

14 апреля 2023, 11:10
Фото: 1MI
При этом среди столиц регионов Черноземья лидером стал Воронеж. Он обошёл Белгород почти в два раза.

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, Белгород лидировал в Черноземье по количеству предложений по продаже таунхаусов в августе 2019 года. Тогда в областном центре с молотка уходило 25 объектов. Тем временем в Воронеже продавали 16 таунхаусов, в Липецке — два, а в Тамбове семь.

Сдавать позиции Белгород начал в апреле 2020 года. Тогда в областном центре на продажу выставили 14 таунхаусов, а в Воронеже их было 17. Что касается Липецка и Тамбова, там цифры практически не изменились — три и девять соответственно.

По последним данным на март текущего года, в Белгороде количество предложений по продаже таунхаусов достигает 13. В Воронеже продают 25 объектов, в Курске — три, в Липецке — семь, а в Тамбове — четыре.

К Новому году белгородцы стали чаще продавать таунхаусы
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