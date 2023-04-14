Белгород обогнал Курск и Липецк по предложениям по продаже таунхаусов

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, Белгород лидировал в Черноземье по количеству предложений по продаже таунхаусов в августе 2019 года. Тогда в областном центре с молотка уходило 25 объектов. Тем временем в Воронеже продавали 16 таунхаусов, в Липецке — два, а в Тамбове семь.