Белгород обогнал Курск и Липецк по предложениям по продаже таунхаусов

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, Белгород лидировал в Черноземье по количеству предложений по продаже таунхаусов в августе 2019 года. Тогда в областном центре с молотка уходило 25 объектов. Тем временем в Воронеже продавали 16 таунхаусов, в Липецке — два, а в Тамбове семь.
Сдавать позиции Белгород начал в апреле 2020 года. Тогда в областном центре на продажу выставили 14 таунхаусов, а в Воронеже их было 17. Что касается Липецка и Тамбова, там цифры практически не изменились — три и девять соответственно.
По последним данным на март текущего года, в Белгороде количество предложений по продаже таунхаусов достигает 13. В Воронеже продают 25 объектов, в Курске — три, в Липецке — семь, а в Тамбове — четыре.