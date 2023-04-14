Айтишникам в Белгороде и Самаре снизили ипотеку до 2%

Участники программы могут получить дополнительное снижение ставки кредитования по федеральной «ИТ-ипотеке» на 3%. То есть итоговая ставка составит не более 2% годовых. Максимальный размер ипотечного кредита в Белгородской области составляет девять миллионов, а в Самарской области – восемь миллионов рублей.