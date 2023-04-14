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Айтишникам в Белгороде и Самаре снизили ипотеку до 2%

14 апреля 2023, 11:24
Фото: 1MI
В Белгородской и Самарской областях создана Единая ипотечная программа, оператором которой выступает ДОМ.РФ. С ее помощью IT-специалисты могут улучшить жилищные условия на более выгодных условиях.

Участники программы могут получить дополнительное снижение ставки кредитования по федеральной «ИТ-ипотеке» на 3%. То есть итоговая ставка составит не более 2% годовых. Максимальный размер ипотечного кредита в Белгородской области составляет девять миллионов, а в Самарской области – восемь миллионов рублей.

Как заявил замглавы подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Сергей Овсянкин, спрос на специалистов IT-сферы возрастает, поэтому им важно создавать комфортные условия для самореализации. По его словам, регионы могут за счет собственных средств субсидировать ипотечную ставку.

Заявки на ипотеку для ИТ-специалистов с дополнительной скидкой от региона в Белгородской области можно подать через Сбербанк и Банк ДОМ.РФ, в Самарской области – через Банк ДОМ.РФ.

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