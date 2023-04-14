Айтишникам в Белгороде и Самаре снизили ипотеку до 2%

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Участники программы могут получить дополнительное снижение ставки кредитования по федеральной «ИТ-ипотеке» на 3%. То есть итоговая ставка составит не более 2% годовых. Максимальный размер ипотечного кредита в Белгородской области составляет девять миллионов, а в Самарской области – восемь миллионов рублей.
Как заявил замглавы подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Сергей Овсянкин, спрос на специалистов IT-сферы возрастает, поэтому им важно создавать комфортные условия для самореализации. По его словам, регионы могут за счет собственных средств субсидировать ипотечную ставку.
Заявки на ипотеку для ИТ-специалистов с дополнительной скидкой от региона в Белгородской области можно подать через Сбербанк и Банк ДОМ.РФ, в Самарской области – через Банк ДОМ.РФ.