Жильё и ежемесячная выплата: на что белгородки тратят маткапитал

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Шушкова отметила, что полный перечень направлений, на которые можно направить средства маткапитала, обозначен в законе. Среди них - улучшение жилищных условий, накопительная пенсия мамы, ежемесячная выплата, оплата детям-инвалидам товаров и услуг.
По статистике, в Белгородской области первое место занимают выплаты на улучшение жилищных условий. С начала года средства маткапитала на эти цели направили 1472 семьи (53%). Второе место по популярности — ежемесячная выплата. Её оформили 980 семей (35%).
Напомним, ежемесячную выплату из средств маткапитала оформили более 1000 белгородских семей. А сумма маткапитала на первого ребёнка в 2023 году составляет 586 946 рублей.