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Жильё и ежемесячная выплата: на что белгородки тратят маткапитал

13 апреля 2023, 11:57
Фото: 1MI

Больше половины белгородок тратят средства маткапитала на жильё

Среди возможностей, на которые можно направить средства материнского капитала, у белгородок пользуется популярностью улучшение жилищных условий. Подробнее рассказала управляющая отделением Соцфонда России по Белгородской области Ирина Шушкова.

Шушкова отметила, что полный перечень направлений, на которые можно направить средства маткапитала, обозначен в законе. Среди них - улучшение жилищных условий, накопительная пенсия мамы, ежемесячная выплата, оплата детям-инвалидам товаров и услуг.

По статистике, в Белгородской области первое место занимают выплаты на улучшение жилищных условий. С начала года средства маткапитала на эти цели направили 1472 семьи (53%). Второе место по популярности — ежемесячная выплата. Её оформили 980 семей (35%).

Напомним, ежемесячную выплату из средств маткапитала оформили более 1000 белгородских семей. А сумма маткапитала на первого ребёнка в 2023 году составляет 586 946 рублей.

Маткапитал на детей до трёх лет в Белгородской области начнут начислять по-другому
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#Кристина Семенчук#Маткапитал#Выплаты#Белгородка#Общество#Белгородская область#Ирина шушкова
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