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Вячеслав Гладков рассказал, как в случае ЧС будет организован вывоз лежачих больных

13 апреля 2023, 18:10
Фото: 1MI
В некоторых муниципалитетах за такими людьми закреплены соседи с личным транспортом.

В ходе прямой линии у губернатора Белгородской области поинтересовались, кто и как будет вывозить людей в случае ЧС, которые не могут самостоятельно передвигаться. По словам Вячеслава Гладкова, за ними закреплены соседи, имеющие личный транспорт.

Мы уже более 13 месяцев занимаемся тренировками, начиная с оказания первой медпомощи, заканчивая вопросами вывоза людей из опасных территорий. Это очень сильно помогло нам сформировать необходимые навыки во время обстрела приграничных сёл. Как будет решаться вопрос с вывозом, решат органы местного самоуправления во время подомовых обходов. Где-то эта работа уже выстроена. За лежачими закрепляются соседи с транспортом, если таких нет, то взаимодействие идёт через МЧС, Росгвардию и другие силовые структуры.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Больные#Тренировки#Общество#Губернатор#Белгородская область
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