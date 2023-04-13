Вячеслав Гладков рассказал, как в случае ЧС будет организован вывоз лежачих больных

В ходе прямой линии у губернатора Белгородской области поинтересовались, кто и как будет вывозить людей в случае ЧС, которые не могут самостоятельно передвигаться. По словам Вячеслава Гладкова, за ними закреплены соседи, имеющие личный транспорт.