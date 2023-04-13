Вячеслав Гладков рассказал, будут ли сдавать ЕГЭ белгородские школьники

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Во время эфира у губернатора поинтересовались, будут ли сдавать экзамены ученики приграничных территорий области. Вячеслав Гладков сообщил, что выпускники 9-х классов смогут получить аттестат по результат текущей успеваемости без сдачи ОГЭ. Ученикам 11-х классов будет предоставлено право: поступить без ЕГЭ по вступительным экзаменам университета или сдать ЕГЭ по тем предметам, которые нужны вузу.
В ближайшее время получим положение Министерства просвещения РФ, которое детально ответит на несколько вопросов. Основные решения уже приняты.
Вячеслав Гладков
Также Вячеслав Гладков подчеркнул, что сложно относится к этому решению: «С одной стороны мы облегчаем задачу детям, которым крайне тяжело, и помогаем поступать для дальнейшего обучения. С другой стороны — мы упрощаем поступление, а для того, чтобы они были успешными в будущем, необходим навык прохождения сложной ситуации, этим является экзамен».