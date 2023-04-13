Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:35

Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 17:37

Updated Сегодня, 17:37

Изображение материала

Вячеслав Гладков рассказал, будут ли сдавать ЕГЭ белгородские школьники

13 апреля 2023, 17:35
Фото: 1MI
Вопрос прозвучал в ходе прямой линии губернатора Белгородской области 13 апреля. Особый формат экзаменов установлен для школьников из приграничных территорий.
Сюжет
Дети

Во время эфира у губернатора поинтересовались, будут ли сдавать экзамены ученики приграничных территорий области. Вячеслав Гладков сообщил, что выпускники 9-х классов смогут получить аттестат по результат текущей успеваемости без сдачи ОГЭ. Ученикам 11-х классов будет предоставлено право: поступить без ЕГЭ по вступительным экзаменам университета или сдать ЕГЭ по тем предметам, которые нужны вузу.

В ближайшее время получим положение Министерства просвещения РФ, которое детально ответит на несколько вопросов. Основные решения уже приняты.
Вячеслав Гладков

Также Вячеслав Гладков подчеркнул, что сложно относится к этому решению: «С одной стороны мы облегчаем задачу детям, которым крайне тяжело, и помогаем поступать для дальнейшего обучения. С другой стороны — мы упрощаем поступление, а для того, чтобы они были успешными в будущем, необходим навык прохождения сложной ситуации, этим является экзамен».

Читайте также:
Белгородские школьники сдадут выпускные экзамены в облегчённой формеВ каком формате белгородские выпускники будут сдавать экзамены?Родители Белгорода сдали тотальный экзамен на знание ПДД
#Алина Харина#Дети#Экзамены#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Причиной «белого дождя» в Белгороде мог стать вулканический пепел с Камчатки
Сегодня, 15:04
В компании «Цемрос» заявили о непричастности к пыльному дождю в Белгородской области
Сегодня, 11:22
Памятник Марксу и Энгельсу отремонтировали в Белгороде
Сегодня, 13:02
Как производят куличи в Белгороде
Сегодня, 14:53
Противотанковый спор: что не поделили белгородский УКС и ЗАО «Белшпала»
Сегодня, 14:18
Стали известны подробности громкого дела против экс-директора белгородского музея
Сегодня, 13:07