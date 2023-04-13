Вячеслав Гладков рассказал, будут ли сдавать ЕГЭ белгородские школьники

Также Вячеслав Гладков подчеркнул, что сложно относится к этому решению: «С одной стороны мы облегчаем задачу детям, которым крайне тяжело, и помогаем поступать для дальнейшего обучения. С другой стороны — мы упрощаем поступление, а для того, чтобы они были успешными в будущем, необходим навык прохождения сложной ситуации, этим является экзамен».