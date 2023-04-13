В РЭО рассказали о мощностях будущего экопромышленного парка в Краснодарском крае

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Финансирование проекта будет осуществляться Российским экологическим оператором (РЭО) с помощью средств, полученных от выпуска зеленых облигаций.
Экопарк является частью федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который нацелен на увеличение объема переработки отходов и уменьшение количества отходов, отправляемых на захоронение. Предприятия, занимающиеся переработкой пластика, бумаги и стекла, уже выразили готовность стать резидентами экопарка. Объем переработки на предприятиях резидентов может достигать 70 тысяч тонн в год, пишет newstracker.ru.
РЭО предоставляет резидентам экопарка финансовую поддержку, включая инвестиции в проекты, используя средства, полученные от выпуска зеленых облигаций. Кроме того, резиденты могут рассчитывать на льготы и меры государственной поддержки, которые предусмотрены нормативными актами РФ и Краснодарского края.
В экопарке будут созданы предприятия, занимающиеся переработкой отходов пластика, бумаги и стекла. Предполагается, что резиденты экопарка будут производить полимерные гранулы (мощностью 20 тысяч тонн в год), флютинг для производства картона (мощностью 20 тысяч тонн в год) и товарный стеклобой (мощностью 30 тысяч тонн в год).
Помимо Краснодарского края, в ближайшее время будут запущены экопарки в других регионах России, включая Московскую область, Приморский и Ставропольский края, Ленинградскую, Нижегородскую, Челябинскую и Новосибирскую области. Создание экопарков способствует достижению целей национального проекта «Экология».