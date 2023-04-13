В РЭО рассказали о мощностях будущего экопромышленного парка в Краснодарском крае

В экопарке будут созданы предприятия, занимающиеся переработкой отходов пластика, бумаги и стекла. Предполагается, что резиденты экопарка будут производить полимерные гранулы (мощностью 20 тысяч тонн в год), флютинг для производства картона (мощностью 20 тысяч тонн в год) и товарный стеклобой (мощностью 30 тысяч тонн в год).