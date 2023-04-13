Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

В РЭО рассказали о мощностях будущего экопромышленного парка в Краснодарском крае

13 апреля 2023, 15:54
В Краснодарском крае построят экопромышленный парк, который будет перерабатывать до 70 тысяч тонн вторичных ресурсов, в том числе бумагу, стекло и пластик.

Финансирование проекта будет осуществляться Российским экологическим оператором (РЭО) с помощью средств, полученных от выпуска зеленых облигаций.

Экопарк является частью федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который нацелен на увеличение объема переработки отходов и уменьшение количества отходов, отправляемых на захоронение. Предприятия, занимающиеся переработкой пластика, бумаги и стекла, уже выразили готовность стать резидентами экопарка. Объем переработки на предприятиях резидентов может достигать 70 тысяч тонн в год, пишет newstracker.ru.

РЭО предоставляет резидентам экопарка финансовую поддержку, включая инвестиции в проекты, используя средства, полученные от выпуска зеленых облигаций. Кроме того, резиденты могут рассчитывать на льготы и меры государственной поддержки, которые предусмотрены нормативными актами РФ и Краснодарского края.

В экопарке будут созданы предприятия, занимающиеся переработкой отходов пластика, бумаги и стекла. Предполагается, что резиденты экопарка будут производить полимерные гранулы (мощностью 20 тысяч тонн в год), флютинг для производства картона (мощностью 20 тысяч тонн в год) и товарный стеклобой (мощностью 30 тысяч тонн в год).

Помимо Краснодарского края, в ближайшее время будут запущены экопарки в других регионах России, включая Московскую область, Приморский и Ставропольский края, Ленинградскую, Нижегородскую, Челябинскую и Новосибирскую области. Создание экопарков способствует достижению целей национального проекта «Экология».

Подпишитесь
Причиной «белого дождя» в Белгороде мог стать вулканический пепел с Камчатки
Сегодня, 15:04
В компании «Цемрос» заявили о непричастности к пыльному дождю в Белгородской области
Сегодня, 11:22
Памятник Марксу и Энгельсу отремонтировали в Белгороде
Сегодня, 13:02
Как производят куличи в Белгороде
Сегодня, 14:53
Противотанковый спор: что не поделили белгородский УКС и ЗАО «Белшпала»
Сегодня, 14:18
Стали известны подробности громкого дела против экс-директора белгородского музея
Сегодня, 13:07