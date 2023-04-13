В Старом Осколе при поддержке Металлоинвеста открыли мастерскую металлообработки

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Новая мастерская появилась в рамках программы социально-экономического партнёрства с правительством Белгородской области 2022 года. У обучающихся появилось технологичное пространство, которое предназначено для оттачивания практических навыков студентов, изучающих технологию машиностроения, обработку металлов, металлургию чёрных металлов, управление качеством продукции.
Так, в арсенале колледжа появились универсальный заточной станок, два вертикально-фрезерных станка и два токарных станка по металлу, редукторный сверлильный станок, ленточная пила по металлу, реечный пресс, верстаки, необходимая мебель, комплектующие и расходные материалы. Ежегодно в мастерской будут обучаться около 300 человек.
Как отметил глава администрации Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, возможность обучаться на современном оборудовании поможет студентам сделать первые шаги в профессии и в будущем, отточив мастерство, стать настоящими профессионалами.
В свою очередь управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Кирилл Чернов подчеркнул, что из стен колледжа выходят специалисты с хорошей теоретической и практической базой. Также, по его мнению, обучение на современных станках, умение использовать в работе различные инструменты повышает ценность выпускников. По итогам они приходят на работу готовыми специалистами, способными быстро и качественно выполнять поставленные задачи.