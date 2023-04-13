В Старом Осколе при поддержке Металлоинвеста открыли мастерскую металлообработки

В свою очередь управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Кирилл Чернов подчеркнул, что из стен колледжа выходят специалисты с хорошей теоретической и практической базой. Также, по его мнению, обучение на современных станках, умение использовать в работе различные инструменты повышает ценность выпускников. По итогам они приходят на работу готовыми специалистами, способными быстро и качественно выполнять поставленные задачи.