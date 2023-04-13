Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Изображение материала

В Старом Осколе при поддержке Металлоинвеста открыли мастерскую металлообработки

13 апреля 2023, 14:18
Фото: Валерий Воронов
Мастерская металлообработки в Оскольском политехническом колледже была создана при поддержке компании «Металлоинвест». Всего на ремонт помещения и закупку оборудования было направлено 9,7 млн рублей.

Новая мастерская появилась в рамках программы социально-экономического партнёрства с правительством Белгородской области 2022 года. У обучающихся появилось технологичное пространство, которое предназначено для оттачивания практических навыков студентов, изучающих технологию машиностроения, обработку металлов, металлургию чёрных металлов, управление качеством продукции.

Так, в арсенале колледжа появились универсальный заточной станок, два вертикально-фрезерных станка и два токарных станка по металлу, редукторный сверлильный станок, ленточная пила по металлу, реечный пресс, верстаки, необходимая мебель, комплектующие и расходные материалы. Ежегодно в мастерской будут обучаться около 300 человек.

Фото: Валерий Воронов

Как отметил глава администрации Старооскольского горокруга Андрей Чесноков, возможность обучаться на современном оборудовании поможет студентам сделать первые шаги в профессии и в будущем, отточив мастерство, стать настоящими профессионалами.

В свою очередь управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова Кирилл Чернов подчеркнул, что из стен колледжа выходят специалисты с хорошей теоретической и практической базой. Также, по его мнению, обучение на современных станках, умение использовать в работе различные инструменты повышает ценность выпускников. По итогам они приходят на работу готовыми специалистами, способными быстро и качественно выполнять поставленные задачи.

Читайте также:
На ОЭМК прошла церемония награждения лауреатов премии имени А. А. УгароваНа ОЭМК прошла церемония награждения лауреатов премии имени А. А. УгароваНа ОЭМК прошла первая детская экскурсия
#Кристина Семенчук#Оэмк#Программа#Студенты#Мастерская#Город#Белгородская область
Подпишитесь
Причиной «белого дождя» в Белгороде мог стать вулканический пепел с Камчатки
Сегодня, 15:04
В компании «Цемрос» заявили о непричастности к пыльному дождю в Белгородской области
Сегодня, 11:22
Памятник Марксу и Энгельсу отремонтировали в Белгороде
Сегодня, 13:02
Как производят куличи в Белгороде
Сегодня, 14:53
Противотанковый спор: что не поделили белгородский УКС и ЗАО «Белшпала»
Сегодня, 14:18
Стали известны подробности громкого дела против экс-директора белгородского музея
Сегодня, 13:07