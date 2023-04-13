В компании «Цемрос» заявили о непричастности к пыльному дождю в Белгородской области

Тем не менее, ряд пользователей отметил странное совпадение: вчера запустили новую печь, сегодня — пыльный дождь. Высказывались предположения, что в грязных осадках виноваты именно «Осколцемент» и «Цемрос» соответственно. Корреспонденты Бел.Ру связались с белгородским представительством компании, чтобы узнать, так ли это. Там нам ответили следующее: