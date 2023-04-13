В компании «Цемрос» заявили о непричастности к пыльному дождю в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Сегодня, 13 апреля, белгородцев удивил странный дождь, оставивший после себя похожий на мел налёт. О природе явления пока нет данных: известно лишь, что такой дождь прошёл сразу в нескольких районах области, в том числе в Старом Осколе.
Как заметили некоторые сообщества в социальных сетях, компания «Осколцемент», являющаяся частью холдинга «Цемроса», запустила вчера в Старом Осколе вращающуюся печь для изготовления цементного полуфабриката. При этом на предприятии якобы работают специальные пылеулавливающие установки для очистки воздуха, утверждают местные СМИ.
Тем не менее, ряд пользователей отметил странное совпадение: вчера запустили новую печь, сегодня — пыльный дождь. Высказывались предположения, что в грязных осадках виноваты именно «Осколцемент» и «Цемрос» соответственно. Корреспонденты Бел.Ру связались с белгородским представительством компании, чтобы узнать, так ли это. Там нам ответили следующее:
Это что должен быть за выброс, что покрыло всю область? На расстоянии двухсот километров. Такого не может быть. Тогда в Старом Осколе вообще все задохнулись бы.
Таким образом, в представительстве компании утверждают о непричастности «Цемроса» к выпавшим осадкам.
Редакция Бел.Ру также направит запросы в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, чтобы разобраться в причинах грязного дождя.
ЗАО «Осколцемент» зарегистрировано с 21 декабря 1990 года в Старом Осколе. Гендиректор компании — Денис Доценко. В 2022 году предприятие отчиталось о выручке в 5,6 млрд рублей. «Осколцемент» входит в холдинг «Цемрос».