В этом году в Белгороде не будут благоустраивать Архиерейскую рощу

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Один из жителей Белгородской области поинтересовался у губернатора Вячеслава Гладкова, какие у власти планы на Архиерейскую рощу, ведь ранее обсуждалось её благоустройство.
Вячеслав Гладков во время большого прямого эфира сообщил, что в этом году реконструкции Архиерейской рощи не будет. Точная дата её проведения будет известна позже.
Проект есть, обсуждений было много. Вопрос благоустройства Архиерейской рощи в Белгороде будет рассмотрен при формировании бюджета на 2024 год. Сейчас докладываю, что проект есть. Его стоимость не самая маленькая, поэтому и дату назову позже.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области