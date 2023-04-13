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Published Сегодня, 18:12

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В этом году в Белгороде не будут благоустраивать Архиерейскую рощу

13 апреля 2023, 18:12
Фото: 1MI
Проект уже готов, но средств на его осуществление необходимо много, рассказал в прямом эфире глава региона.

Один из жителей Белгородской области поинтересовался у губернатора Вячеслава Гладкова, какие у власти планы на Архиерейскую рощу, ведь ранее обсуждалось её благоустройство.

Вячеслав Гладков во время большого прямого эфира сообщил, что в этом году реконструкции Архиерейской рощи не будет. Точная дата её проведения будет известна позже.

Проект есть, обсуждений было много. Вопрос благоустройства Архиерейской рощи в Белгороде будет рассмотрен при формировании бюджета на 2024 год. Сейчас докладываю, что проект есть. Его стоимость не самая маленькая, поэтому и дату назову позже.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Второй этап ремонта улицы Архиерейской в Белгороде обойдётся в 7 млн рублей
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#Александра Склярова#Архиерейская роща#Благоустройство#Город#Белгород#Вячеслав Гладков
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