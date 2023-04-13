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В Белгородской области выплатили пособия на первого ребёнка в размере 234 млн рублей

13 апреля 2023, 11:48
Фото: 1MI
Столько средств получили семьи с начала года. Подробнее рассказала управляющая отделением Соцфонда России по Белгородской области Ирина Шушкова.
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Выплаты

По официальным данным, на 12 апреля в Белгородской области семьям произвели 2135 выплат на первого ребёнка. Речь идёт о детях, которые появились на свет в конце 2022 года. В целом сумма по этому виду пособия составила 234 млн рублей.

Выплата назначается на год. Потом вновь нужно подавать заявление в Соцфонд.
Ирина Шушкова

Напомним, что касается единого пособия, с начала года его получили 16 тысяч родителей Белгородской области. Кроме этого, средства получили 986 беременных женщин. Всего семьям выплатили более 400 млн рублей.

Белгородские семьи с начала года получили единое пособие на более 400 млн рублей
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#Выплаты#Первый ребёнок#Соцфонд#Срества#Семьи#Дети#Общество#Белгородская область#Ирина шушкова#Кристина Семенчук
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