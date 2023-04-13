В Белгородской области выплатили пособия на первого ребёнка в размере 234 млн рублей

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
По официальным данным, на 12 апреля в Белгородской области семьям произвели 2135 выплат на первого ребёнка. Речь идёт о детях, которые появились на свет в конце 2022 года. В целом сумма по этому виду пособия составила 234 млн рублей.
Выплата назначается на год. Потом вновь нужно подавать заявление в Соцфонд.
Ирина Шушкова
Напомним, что касается единого пособия, с начала года его получили 16 тысяч родителей Белгородской области. Кроме этого, средства получили 986 беременных женщин. Всего семьям выплатили более 400 млн рублей.