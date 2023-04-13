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Установленный с проблемами памятник Есенину в Белгороде решили узаконить

13 апреля 2023, 14:34
Фото: 1MI
Городской совет опубликовал проекты решений об увековечивании памяти поэта Сергея Есенина и Героя России Юрия Чумака.

В Белгороде депутаты планируют узаконить установленные с проблемами памятники. Проекты решений об увековечивании памяти поэта Сергея Есенина и Героя России Юрия Чумака опубликовал городской совет.

Согласно документам, планируется признать место установки бюста Юрия Чумака перед зданием педколледжа на улице Будённого. Ответственность за сохранение и содержание бюста собираются возложить на учебное учреждение.

Аналогично планируют поступить и с памятником Есенину, находящемуся в Есенинском сквере. Ответственность за сохранение, содержание и ремонт памятника хотят возложить на город.

Ранее стало известно, какие памятники в областном центре установили незаконно. В список тогда вошли десять скульптур. В их числе две вышеуказанные, а также памятник Ломоносову, мемориал памяти новомучеников земли Белгородской и памятник «Сын полка».

В декабре в Белгороде увековечили и другие установленные памятники выдающимся личностям. Речь о памятниках Ивану Бунину, Михаилу Шолохову, Александру Солженицыну, Борису Пастернаку, Иосифу Бродскому и Михаилу Ломоносову.

В Белгороде опубликовали список незаконно установленных памятников
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