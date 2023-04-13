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Управлению капстроительства в Белгороде подобрали нового руководителя

13 апреля 2023, 07:26
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода

Инна Ткачёва возглавила управление капстроительства мэрии Белгорода

К обязанностям она приступила ещё накануне, сообщили в горадминистрации. До Ткачёвой исполняющим обязанности руководителя был Игорь Лютенко.

Управление капитального строительства администрации Белгорода возглавила Инна Ткачёва. К своим обязанностям она приступила с 12 апреля, сообщили в мэрии.

С марта 2023 года исполняющим обязанности главы УКСа был Игорь Лютенко. До него с июля 2019 года начальником был Александр Бондаренко.

Это не первые кадровые изменения в мэрии с начала года. Так, в конце февраля городское управление архитектуры и градостроительства возглавил Тимур Валеев. Сообщалось, что бывший начальник Сергей Киселёв перешёл на должность руководителя аналогичного управления в Ялте.

Помимо этого, в конце января пост замглавы администрации города — руководителя комитета финансов и бюджетных отношений покинул Андрей Дятлов. К слову, должность всё ещё вакантна.

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