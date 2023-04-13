Управлению капстроительства в Белгороде подобрали нового руководителя

Это не первые кадровые изменения в мэрии с начала года. Так, в конце февраля городское управление архитектуры и градостроительства возглавил Тимур Валеев. Сообщалось, что бывший начальник Сергей Киселёв перешёл на должность руководителя аналогичного управления в Ялте.