Учёные объяснили природу испугавшего белгородцев «белого дождя»

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Дождь, оставивший странный белёсый налёт на автомобилях, окнах и вещах, прошёл сразу в нескольких районах области и обеспокоил белгородцев. Разъяснения о природе этого явления дали учёные БелГУ.
Исследователи изучили выпавшую во время дождя субстанцию. Анализ показал, что, с высокой долей вероятности, это смесь пепла (сгоревшая органика), песка и других примесей. Учёные предварительно определили её как неопасную.
Исследование тем не менее продолжится. Директор Инжинирингового центра Иван Никулин сообщил, что учёные БелГУ проводят консультации с профильными специалистами.