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Учёные объяснили природу испугавшего белгородцев «белого дождя»

13 апреля 2023, 12:15
Фото: 1MI
Белгородцев удивил странный дождь, который оставил на машинах и вещах налёт, напоминающий мел. Учёные БелГУ заявили, что субстанция может представлять собой смесь пепла, песка и других примесей, сообщает Telegram-канал вуза «Пегасий».
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Дождь

Дождь, оставивший странный белёсый налёт на автомобилях, окнах и вещах, прошёл сразу в нескольких районах области и обеспокоил белгородцев. Разъяснения о природе этого явления дали учёные БелГУ.

Исследователи изучили выпавшую во время дождя субстанцию. Анализ показал, что, с высокой долей вероятности, это смесь пепла (сгоревшая органика), песка и других примесей. Учёные предварительно определили её как неопасную.

Исследование тем не менее продолжится. Директор Инжинирингового центра Иван Никулин сообщил, что учёные БелГУ проводят консультации с профильными специалистами.

Фото: Telegram-канал «Пегасий»
«Машина и вещи в налёте и песке»: белгородцев удивил странный дождь
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#Анастасия Афанасенко#Дождь#Налёт#Осадки#Примеси#Песок#Пепел#Учёные#БелГУ#Общество#Белгородская область
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