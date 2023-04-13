Завоет сирена, активизируются водители автобусов: в Белгороде проведут учения

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В Белгороде завтра, 14 апреля, состоятся плановые учения. В областном центре пройдут мероприятия по гражданской обороне. Поводов для беспокойства нет, отметил мэр Валентин Демидов. По словам градоначальника, службы гражданской защиты должны работать слаженно и чётко в любой чрезвычайной ситуации.
В двух точках города в 14:50 прозвучит учебная сирена, а затем к командно-штабным учениям подключатся водители автобусов. Планируется отработать внутренние алгоритмы действий органов власти, спецслужб и транспорта. Горожане в учениях не участвуют.
Это плановые мероприятия, отметили в мэрии. Поводов для беспокойства нет.
Ранее масштабные учения проводили в Шебекино. Как тогда отметил глава городского округа Владимир Жданов, необходимо было понять порядок взаимодействия и выявить все недостатки.