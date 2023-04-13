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Завоет сирена, активизируются водители автобусов: в Белгороде проведут учения

13 апреля 2023, 06:24
Фото: 1MI

Учения по гражданской обороне анонсировали в Белгороде

Плановую тренировку проведут 14 апреля. Поводов для беспокойства нет, сообщил мэр города Валентин Демидов.

В Белгороде завтра, 14 апреля, состоятся плановые учения. В областном центре пройдут мероприятия по гражданской обороне. Поводов для беспокойства нет, отметил мэр Валентин Демидов. По словам градоначальника, службы гражданской защиты должны работать слаженно и чётко в любой чрезвычайной ситуации.

В двух точках города в 14:50 прозвучит учебная сирена, а затем к командно-штабным учениям подключатся водители автобусов. Планируется отработать внутренние алгоритмы действий органов власти, спецслужб и транспорта. Горожане в учениях не участвуют.

Это плановые мероприятия, отметили в мэрии. Поводов для беспокойства нет.

Ранее масштабные учения проводили в Шебекино. Как тогда отметил глава городского округа Владимир Жданов, необходимо было понять порядок взаимодействия и выявить все недостатки.

Белгородские власти объявили о новых учениях
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#Сирена#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Новости Белгорода#Город#Учения#Гражданская оборона
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