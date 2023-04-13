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Странный дождь, новый глава УКСа и анонс учений в Белгороде: итоги дня

13 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Жителей региона удивил «белый дождь», управлению капитального строительства в Белгороде нашли нового главу, а в областном центре проведут учения по гражданской обороне.

«Странный дождь»

Белгородцев 13 апреля удивил странный дождь, который после себя оставил налёт на автомобилях и вещах. Осадки прошли сразу в нескольких районах области. Как сообщали очевидцы, машины выглядели так, будто были «обсыпаны мелом».

Вскоре в Сети появилась информация о том, что компания «Осколцемент», являющаяся частью холдинга «Цемроса», запустила вчера в Старом Осколе вращающуюся печь для изготовления цементного полуфабриката. Представители организации заявили, что к странному дождю отношения не имеют.

Учёные БелГУ в свою очередь объяснили, с чем может быть связан «белый дождь». Они заявили, что субстанция может представлять собой смесь пепла, песка и других примесей. Её специалисты пока оценили как неопасную.

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Новый глава УКСа

Управление капитального строительства в Белгороде возглавила Инна Ткачёва. К своим обязанностям она приступила накануне, 12 апреля. С марта 2023 года исполняющим обязанности главы УКСа был Игорь Лютенко.

Последний заменил Александра Бондаренко. Он был начальником управления с 2019 года. О его уходе ранее в мэрии не сообщали.

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Учения в Белгороде

14 апреля в областном центре проведут учения по гражданской обороне. Как отметил мэр города Валентин Демидов, поводов для беспокойства нет. Это плановая работа. Привлекать горожан к ней не будут.

По словам градоначальника, учения стартуют 14:50. В это время прозвучит учебная тревога, а затем к командно-штабным учениям подключатся водители автобусов. В планах — отработать внутренние алгоритмы действий органов власти, спецслужб и транспорта.

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