Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Изображение материала

Стали известны подробности громкого дела против экс-директора белгородского музея

13 апреля 2023, 13:07
Фото: 1MI

Старооскольцы встали на защиту экс-директора местного музея

Бывшего директора музея в Старом Осколе признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и обязали заплатить штраф. Суд требует возместить ещё 1,3 млн рублей, которые женщина тратила на нужды музея. Однако старооскольцы не согласны с этим решением. Подробности сообщает «Фонарь».

В деле бывшего директора Старооскольского художественного музея появились новые подробности. Женщину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. В мошенничестве её признали невиновной.

Ранее сообщалось, что подсудимая за четыре года фиктивно трудоустроила четверых человек на должности смотрителей и научного сотрудника музея. За это время «работники» к своим обязанностям не приступили, а деньги передавали руководительнице культурного учреждения.

Затем прокуратура потребовала взыскать ущерб с экс-директора в размере 1,3 млн рублей. Только старооскольцы несколько не согласны с этим решением, поэтому обратились к журналистам.

Знакомые обвиняемой рассказали изданию, что полученные от фиктивных работников деньги женщина тратила на нужды музея. Она в том числе закупала необходимую технику, смогла пополнить коллекцию музея. На эти цели ранее достаточного финансирования директор получить не смогла.

В судебном решении эти факты отражены, однако судья не стал удовлетворять требование о возмещении ущерба, предложив его рассмотреть отдельно от дела. Закупленные предметы находятся на балансе художественного музея.

Как отмечают старооскольцы, прокуратура планирует взыскать деньги с теперь уже пенсионера. С их слов, ветеран труда заработала много грамот, подняла рейтинг, добилась проведения капитального ремонта, а теперь у неё решили забрать пенсию.

Сама экс-директор и её адвокат не исключают, что будут добиваться реабилитации в суде.

С экс-директора музея в Белгородской области взыскали 1,3 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
С экс-чиновницы в Старом Осколе взыскали полученную взятку в 1 млн рублейС преподавателя юринститута в Белгороде взыскали полученные взяткой деньгиС водителя в Белгороде взыскали 200 тысяч рублей за наезд на ребёнка
#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Взыскание#Старооскольский художественный музей#Экс-директор#Злоупотребление должностными полномочиями#Фиктивное трудоустройство#Общество#Новости Старого Оскола
Подпишитесь
Причиной «белого дождя» в Белгороде мог стать вулканический пепел с Камчатки
Сегодня, 15:04
В компании «Цемрос» заявили о непричастности к пыльному дождю в Белгородской области
Сегодня, 11:22
Памятник Марксу и Энгельсу отремонтировали в Белгороде
Сегодня, 13:02
Как производят куличи в Белгороде
Сегодня, 14:53
Противотанковый спор: что не поделили белгородский УКС и ЗАО «Белшпала»
Сегодня, 14:18