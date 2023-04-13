Стали известны подробности громкого дела против экс-директора белгородского музея

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В деле бывшего директора Старооскольского художественного музея появились новые подробности. Женщину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. В мошенничестве её признали невиновной.
Ранее сообщалось, что подсудимая за четыре года фиктивно трудоустроила четверых человек на должности смотрителей и научного сотрудника музея. За это время «работники» к своим обязанностям не приступили, а деньги передавали руководительнице культурного учреждения.
Затем прокуратура потребовала взыскать ущерб с экс-директора в размере 1,3 млн рублей. Только старооскольцы несколько не согласны с этим решением, поэтому обратились к журналистам.
Знакомые обвиняемой рассказали изданию, что полученные от фиктивных работников деньги женщина тратила на нужды музея. Она в том числе закупала необходимую технику, смогла пополнить коллекцию музея. На эти цели ранее достаточного финансирования директор получить не смогла.
В судебном решении эти факты отражены, однако судья не стал удовлетворять требование о возмещении ущерба, предложив его рассмотреть отдельно от дела. Закупленные предметы находятся на балансе художественного музея.
Как отмечают старооскольцы, прокуратура планирует взыскать деньги с теперь уже пенсионера. С их слов, ветеран труда заработала много грамот, подняла рейтинг, добилась проведения капитального ремонта, а теперь у неё решили забрать пенсию.
Сама экс-директор и её адвокат не исключают, что будут добиваться реабилитации в суде.