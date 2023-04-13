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Published Сегодня, 17:41

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Состоится ли в этом году белгородский фестиваль «Река в цвету»?

13 апреля 2023, 17:41
Фото: Bel.ru
Власти готовятся к его проведению, однако в каком формате он пройдёт, пока не известно, ответил губернатор.

В ходе большой прямой линии, которая состоялась вечером 13 апреля, губернатор Белгородской области ответил на ряд вопросов, поступивших от жителей. Так, одного белгородца интересовало проведение фестиваля «Река в цвету».

Вячеслав Гладков отметил, что формат его проведения пока не известен.

Готовимся к новому фестивалю, но в каком формате он пройдёт, будем понимать немного попозже. Конечно, готовимся, но главное — безопасность жителей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что фестиваль «Река в цвету» устраивали в Белгороде с 1 по 3 мая 2022 года. Центр города в эти дни украсили 2,5 миллионов тюльпанов и арт-объекты.

В Белгороде пройдёт первый цветочный фестиваль «Река в цвету»
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#Александра Склярова#Река в цвету#Фестиваль#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков
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