Состоится ли в этом году белгородский фестиваль «Река в цвету»?

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
В ходе большой прямой линии, которая состоялась вечером 13 апреля, губернатор Белгородской области ответил на ряд вопросов, поступивших от жителей. Так, одного белгородца интересовало проведение фестиваля «Река в цвету».
Вячеслав Гладков отметил, что формат его проведения пока не известен.
Готовимся к новому фестивалю, но в каком формате он пройдёт, будем понимать немного попозже. Конечно, готовимся, но главное — безопасность жителей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что фестиваль «Река в цвету» устраивали в Белгороде с 1 по 3 мая 2022 года. Центр города в эти дни украсили 2,5 миллионов тюльпанов и арт-объекты.