Российские губернаторы вручили школьникам паспорта

«Паспорт - это не просто возможность стать полноценным участником общества, в нём заложена ваша ответственность за судьбу нашей Родины, обязанность заботиться о ней, беречь её традиции, честно жить и трудиться на благо нашей страны. Уверен, что каждый из вас внесёт свой заметный вклад в развитие России и нашего региона», - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.