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Российские губернаторы вручили школьникам паспорта

13 апреля 2023, 13:22
Фото: будьвдвижении.рф
В День космонавтики, 12 апреля, российское движение детей и молодежи запустило акцию «Мы - граждане России!» с целью сформировать гражданскую, патриотическую позицию у подрастающего поколения.

В рамках акции 430 молодых россиян из 10 регионов получили паспорта гражданина Российской Федерации, среди них школьники ЯНАО, Астраханской, Калининградской и Оренбургской областей. Главы регионов вручили паспорта школьникам и выразили уверенность в том, что каждый получивший паспорт внесет свой вклад в развитие страны и региона, пишет 56orb.ru.

«Паспорт - это не просто возможность стать полноценным участником общества, в нём заложена ваша ответственность за судьбу нашей Родины, обязанность заботиться о ней, беречь её традиции, честно жить и трудиться на благо нашей страны. Уверен, что каждый из вас внесёт свой заметный вклад в развитие России и нашего региона», - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Также состоялись торжественные мероприятия в Москве, Алтайском крае, республиках Дагестан и Татарстан, Тульской и Новосибирской областях.

В акции «Мы - граждане России!» примут участие более полумиллиона школьников из всех 89 регионов России. Председатель правления российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Григорий Гуров заявил, что масштабы акции будут только расти - уже в следующем учебном году она объединит более 1,5 млн ребят.

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