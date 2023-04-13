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Противотанковый спор: что не поделили белгородский УКС и ЗАО «Белшпала»

13 апреля 2023, 14:18
Фото: Bel.ru

Белгородский УКС и «Белшпала» прокомментировали суд из-за противотанковых пирамид

ЗАО «Белшпала» требует с белгородского УКСа 19 млн рублей за противотанковые пирамиды. В компании Бел.Ру прокомментировали, из-за чего начались судебные разбирательства с правительством региона.
Сюжет
Суд

ЗАО «Белшпала» обратилось в суд с иском к управление капитального строительства: компания требует от ответчика принять противотанковые бетонные заградительные пирамиды — 2323 штуки. Кроме того, организация хочет взыскать 19,7 млн руб. стоимости непринятого товара по договору на поставку от 30 декабря прошлого года.

Бел.Ру направило официальные запросы обеим сторонам конфликта. В правительстве региона комментарии журналистам давать отказались, сославшись на «служебную тайну в области обороны». В «Белшпале» же на контакт пошли гораздо охотнее.

По данным компании, 18 и 20 января этого года УКС отправил «Белшпале» два письма с просьбой приостановить производство и поставку противотанковых бетонных заградительных пирамид с 20 и 22 января соответственно. Как заверяют в ЗАО, в качестве основания УКС указало «возникновение чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, влекущих за собой необходимость приостановки производства».

При этом указанные письма не содержали какой-либо конкретной информации о том, какие именно обстоятельства ОГБУ «УКС Белгородской области» считает чрезвычайными и непредотвратимыми, каким образом эти обстоятельства препятствуют Заказчику исполнить свои обязательства по выборке и оплате товара по Договору поставки.
гендиректор ЗАО «Белшпала» Дмитрий Спиренков

Отмечается, что договором были определены подлежащий поставке товар (бетонные пирамиды), его количество, сроки поставки, гарантийный срок и так далее — в полном соответствии с ГК РФ.

При этом в «Белшпале» утверждают, что пытались урегулировать вопрос в досудебном порядке: 3 марта направляли УКСу претензию с просьбой наладить взаимоотношения. Её проигнорировали, а ответных предложений компании не поступало, заявляет гендиректор.

Суд возбудил производство по делу. Первое заседание по нему прошло 5 апреля в Белгороде, следующее назначали на 10 мая.

ЗАО «Белшпала» зарегистрировано в Белгороде в 2010 году — компании уже 13 лет. Её гендиректор — Дмитрий Спиренков. Сфера деятельности общества — производство изделий из бетона, цемента и гипса. В 2021 компания отчиталась о прибыли в размере 660 тыс. рублей. Данных о прибыли за 2022 год пока нет.

«Белшпала» требует с белгородского УКСа 19 млн рублей за противотанковые пирамиды
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