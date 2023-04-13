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Приют для животных в Белгородской области заработает после 20 апреля

13 апреля 2023, 20:02
Фото: 1MI
Откроется приют в Строителе, сообщил губернатор.

В ходе большого прямого эфира, который состоялся 13 апреля, к губернатору Белгородской области обратилась белгородка. Женщина поинтересовалась, когда в Строителе откроют приют для животных.

Вячеслав Гладков заверил, что открытие состоится уже после 20 апреля.

Замечательный объект, который помогли построить местная власть вместе с частным бизнесом. Нужно просто завершить работу по благоустройству. Глава лично занимается этим вопросом, в ближайшее время введёт в эксплуатацию на радость зоозащитникам и нашим братьям меньшим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Приют#Общество#Бездомные животные#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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