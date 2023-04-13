Приют для животных в Белгородской области заработает после 20 апреля

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
В ходе большого прямого эфира, который состоялся 13 апреля, к губернатору Белгородской области обратилась белгородка. Женщина поинтересовалась, когда в Строителе откроют приют для животных.
Вячеслав Гладков заверил, что открытие состоится уже после 20 апреля.
Замечательный объект, который помогли построить местная власть вместе с частным бизнесом. Нужно просто завершить работу по благоустройству. Глава лично занимается этим вопросом, в ближайшее время введёт в эксплуатацию на радость зоозащитникам и нашим братьям меньшим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области