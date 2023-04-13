Причиной «белого дождя» в Белгороде мог стать вулканический пепел с Камчатки

Как рассказал директор Инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин, сотрудники центра взяли смывку с автомобиля и провели исследование образца. Учёные ожидали, что в составе будут кремний, кислород, алюминий, но оказалось, что там большое количество калия — 5%. Существует вероятность, что это вулканический пепел с Камчатки.