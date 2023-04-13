Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Причиной «белого дождя» в Белгороде мог стать вулканический пепел с Камчатки. Учёные НИУ «БелГУ» провели анализ и определили элементный состав выпавших осадков.
Как рассказал директор Инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин, сотрудники центра взяли смывку с автомобиля и провели исследование образца. Учёные ожидали, что в составе будут кремний, кислород, алюминий, но оказалось, что там большое количество калия — 5%. Существует вероятность, что это вулканический пепел с Камчатки.
Также Никулин добавил, что серьёзной опасности пепел не несёт. Тем не менее специалисты будут консультироваться с метеорологами.
Напомним, сегодня белгородцев удивил странный «белый дождь». Он оставил налёт на машинах и одежде.