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Причиной «белого дождя» в Белгороде мог стать вулканический пепел с Камчатки

13 апреля 2023, 15:04
Фото: Bel.ru
Учёные БелГУ провели анализ «белого дождя» и определили элементный состав. Существует вероятность, что это вулканический пепел с Камчатки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора Инжинирингового центра вуза Ивана Никулина.

Причиной «белого дождя» в Белгороде мог стать вулканический пепел с Камчатки. Учёные НИУ «БелГУ» провели анализ и определили элементный состав выпавших осадков.

Как рассказал директор Инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин, сотрудники центра взяли смывку с автомобиля и провели исследование образца. Учёные ожидали, что в составе будут кремний, кислород, алюминий, но оказалось, что там большое количество калия — 5%. Существует вероятность, что это вулканический пепел с Камчатки.

Также Никулин добавил, что серьёзной опасности пепел не несёт. Тем не менее специалисты будут консультироваться с метеорологами.

Напомним, сегодня белгородцев удивил странный «белый дождь». Он оставил налёт на машинах и одежде.

Учёные объяснили природу испугавшего белгородцев «белого дождя»
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