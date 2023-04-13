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Планы «Роскосмоса» и межпланетные полёты: какое будущее ждёт российскую космонавтику

13 апреля 2023, 10:25
Фото: 1MI
Перед Днём космонавтики «Роскосмос» оживился и анонсировал новые разработки и проекты. Есть ли шанс у российской космической отрасли остаться на плаву в условиях изоляции от мира и с таким количеством планов, разбирались «Новые известия».
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Космос

«Роскосмос» анонсировал ряд новых проектов и разработок после долгого затишья. Новости появились перед Днём космонавтики. Однако далеко не факт, что получится инициативы реализовать, особенно в условиях изоляции.

В начале 2023 года организация под управлением Юрия Борисова стала навёрстывать упущенное. Осталось самое сложное — воплотить планы в жизнь.

Стало известно больше информации о будущей Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Развёртывать её планируют в 2027 году, а на первый этап реализации программы понадобится до 350 млрд рублей, в общем же нужно до 600 млрд рублей.

Да и без ракет Россия не должна остаться, если планы «Роскосмоса» сбудутся — до конца 2023 года завершится создание стартового комплекса для ракет «Ангара-А5». Работы по созданию инфраструктуры для неё начались в 2018 году, однако временно прекратились в 2021 году. Первый лётный образец ракеты «Союз-5» должен быть готов до конца года. Первый полёт запланирован на 2024 год.

Освоение дальнего космоса Россия тоже не забросила. Запуск спускаемого аппарата «Луна-25» состоится 13 июля 2023 года. Предполагается, что российские космонавты смогут посетить Луну уже через 7-10 лет.

Если говорить коротко, то планов действительно много. Но реалистичность их реализации находится под вопросом. Ранее «Роскосмос» существовал в рамках международной кооперации, зарабатывал на доставке на орбиту спутников, грузов и людей. Теперь сотрудничество сведено лишь к тому, что корпорация смогла договориться с Европейским космическим агентством о возврате в Россию оборудования по закрытому проекту «ЭкзоМарс-2022» и с NASA о продолжении перекрёстных полётов.

Только вот сообщает новости — не одна Россия. В частности, SpaceX Илона Маска получило разрешение совершить пробный запуск Starship — полностью многоразовой, самой большой в мире двухступенчатой ракеты. Да и если сравнивать успешные пуски с начала года, то РФ пока отстаёт от США и Китая.

Фото: newizv.ru

В других странах тоже не забывают про космос и проводят успешные запуски. С современными технологиями космос становится доступным в том числе и для частных компаний. Однако передавать в частные руки космонавтику специалисты не рекомендуют.

Как отметил популяризатор космонавтики Филипп Терехов, это не лучший вариант, поскольку у каждой структуры свои задачи. По его словам, большие государственные агентства позволяют реализовывать крупные, долгие и дорогие проекты, не обещающие немедленной прибыли.

Журналист и популяризатор космонавтики Виталий Егоров тоже уверен, что без участия государства частной космонавтики не существовало бы. Он утверждает, что масштаб деятельности космических агентств все равно превосходит все достижения частной космонавтики.

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