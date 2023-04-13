Планы «Роскосмоса» и межпланетные полёты: какое будущее ждёт российскую космонавтику

Да и без ракет Россия не должна остаться, если планы «Роскосмоса» сбудутся — до конца 2023 года завершится создание стартового комплекса для ракет «Ангара-А5». Работы по созданию инфраструктуры для неё начались в 2018 году, однако временно прекратились в 2021 году. Первый лётный образец ракеты «Союз-5» должен быть готов до конца года. Первый полёт запланирован на 2024 год.