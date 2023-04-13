Планы «Роскосмоса» и межпланетные полёты: какое будущее ждёт российскую космонавтику

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
«Роскосмос» анонсировал ряд новых проектов и разработок после долгого затишья. Новости появились перед Днём космонавтики. Однако далеко не факт, что получится инициативы реализовать, особенно в условиях изоляции.
В начале 2023 года организация под управлением Юрия Борисова стала навёрстывать упущенное. Осталось самое сложное — воплотить планы в жизнь.
Стало известно больше информации о будущей Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Развёртывать её планируют в 2027 году, а на первый этап реализации программы понадобится до 350 млрд рублей, в общем же нужно до 600 млрд рублей.
Да и без ракет Россия не должна остаться, если планы «Роскосмоса» сбудутся — до конца 2023 года завершится создание стартового комплекса для ракет «Ангара-А5». Работы по созданию инфраструктуры для неё начались в 2018 году, однако временно прекратились в 2021 году. Первый лётный образец ракеты «Союз-5» должен быть готов до конца года. Первый полёт запланирован на 2024 год.
Освоение дальнего космоса Россия тоже не забросила. Запуск спускаемого аппарата «Луна-25» состоится 13 июля 2023 года. Предполагается, что российские космонавты смогут посетить Луну уже через 7-10 лет.
Если говорить коротко, то планов действительно много. Но реалистичность их реализации находится под вопросом. Ранее «Роскосмос» существовал в рамках международной кооперации, зарабатывал на доставке на орбиту спутников, грузов и людей. Теперь сотрудничество сведено лишь к тому, что корпорация смогла договориться с Европейским космическим агентством о возврате в Россию оборудования по закрытому проекту «ЭкзоМарс-2022» и с NASA о продолжении перекрёстных полётов.
Только вот сообщает новости — не одна Россия. В частности, SpaceX Илона Маска получило разрешение совершить пробный запуск Starship — полностью многоразовой, самой большой в мире двухступенчатой ракеты. Да и если сравнивать успешные пуски с начала года, то РФ пока отстаёт от США и Китая.
В других странах тоже не забывают про космос и проводят успешные запуски. С современными технологиями космос становится доступным в том числе и для частных компаний. Однако передавать в частные руки космонавтику специалисты не рекомендуют.
Как отметил популяризатор космонавтики Филипп Терехов, это не лучший вариант, поскольку у каждой структуры свои задачи. По его словам, большие государственные агентства позволяют реализовывать крупные, долгие и дорогие проекты, не обещающие немедленной прибыли.
Журналист и популяризатор космонавтики Виталий Егоров тоже уверен, что без участия государства частной космонавтики не существовало бы. Он утверждает, что масштаб деятельности космических агентств все равно превосходит все достижения частной космонавтики.