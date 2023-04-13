Памятник Марксу и Энгельсу отремонтировали в Белгороде

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
На данный момент памятник стоит обновлённым: фигурам вернули руки и другие недостающие детали, а также покрыли их светло-серой краской.
Напомним, что состояние памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу долгое время было весьма плачевным: у скульптур отвалились кисти рук, а сами изваяния выцвели и облезли. Изначально фигуры пообещали отреставрировать до конца 2022 года — но пока внимание на памятник не обратил экс-депутат горсовета Игорь Цевменко, работы по его восстановлению не начались.
Затем в мэрии сообщили, что реставрацию завершат к 28 апреля. График удалось опередить — фигуры выглядят готовыми уже сегодня, 13 апреля.
А вот памятнику Владимиру Ленину повезло гораздо меньше. Скульптура хоть и готова, но вернут её в парк только через два года. И то в лучшем случае.