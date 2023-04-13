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Памятник Марксу и Энгельсу отремонтировали в Белгороде

13 апреля 2023, 13:02
Фото: Bel.ru
Реставрация памятника Марксу и Энгельсу завершилась в Белгороде. Фигуры в Центральном парке починили и покрасили.

На данный момент памятник стоит обновлённым: фигурам вернули руки и другие недостающие детали, а также покрыли их светло-серой краской.

Напомним, что состояние памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу долгое время было весьма плачевным: у скульптур отвалились кисти рук, а сами изваяния выцвели и облезли. Изначально фигуры пообещали отреставрировать до конца 2022 года — но пока внимание на памятник не обратил экс-депутат горсовета Игорь Цевменко, работы по его восстановлению не начались.

памятник до реставрациипамятник до реставрации
Фото: Bel.ru

Затем в мэрии сообщили, что реставрацию завершат к 28 апреля. График удалось опередить — фигуры выглядят готовыми уже сегодня, 13 апреля.

А вот памятнику Владимиру Ленину повезло гораздо меньше. Скульптура хоть и готова, но вернут её в парк только через два года. И то в лучшем случае.

Памятник Ленину вернётся в центральный парк Белгорода через два года
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