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Областной бал выпускников в 2023 году в Белгороде проводить не будут

13 апреля 2023, 17:49
Фото: 1MI
Формат вручения дипломов будет зависеть от оперативной обстановки.

Как сообщил Вячеслав Гладков во время прямой линии, областного бала выпускников в Белгороде в текущем году не будет.

Мы очень хотели сделать областной бал выпускников в Белгороде, но в этом году сделать его не сможем. Как будет проходить вручение дипломов, будут решать родители и директора школ. При необходимости предоставим автобусы и перенесём эти мероприятия в более безопасное место.
Вячеслав Гладков

Также известно, что что выпускники 9-х классов смогут получить аттестат по результат текущей успеваемости без сдачи ОГЭ. Ученикам 11-х классов будет предоставлен выбор — поступить без ЕГЭ по вступительным экзаменам университета или сдать ЕГЭ по тем предметам, которые нужны вузу.

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#Алина Харина#Выпускной#Выпускной бал#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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