Областной бал выпускников в 2023 году в Белгороде проводить не будут

Также известно, что что выпускники 9-х классов смогут получить аттестат по результат текущей успеваемости без сдачи ОГЭ. Ученикам 11-х классов будет предоставлен выбор — поступить без ЕГЭ по вступительным экзаменам университета или сдать ЕГЭ по тем предметам, которые нужны вузу.