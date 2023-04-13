Областной бал выпускников в 2023 году в Белгороде проводить не будут

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Как сообщил Вячеслав Гладков во время прямой линии, областного бала выпускников в Белгороде в текущем году не будет.
Мы очень хотели сделать областной бал выпускников в Белгороде, но в этом году сделать его не сможем. Как будет проходить вручение дипломов, будут решать родители и директора школ. При необходимости предоставим автобусы и перенесём эти мероприятия в более безопасное место.
Вячеслав Гладков
Также известно, что что выпускники 9-х классов смогут получить аттестат по результат текущей успеваемости без сдачи ОГЭ. Ученикам 11-х классов будет предоставлен выбор — поступить без ЕГЭ по вступительным экзаменам университета или сдать ЕГЭ по тем предметам, которые нужны вузу.