Ночные автобусы организуют в Белгороде на Пасху

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
16 апреля в Белгороде организуют ночные маршруты. На этих автобусах с 2:30 горожане смогут вернуться домой после праздничного богослужения.
Первый автобус едет от перекрёстка улиц Преображенской и Попова по улицам Попова, Мичурина, Садовой, Железнякова, проспекту Богдана Хмельницкого до аэропорта. Второй автобус — от МФЦ по проспекту Славы. Он проедет по улицам Вокзальной, Преображенской, по Богданке, улицам Щорса, Конева, Будённого и Губкина.
Также стало известно расписание бесплатных автобусов, которые будут курсировать до кладбищ в Белгороде на Пасху, 16 апреля. Свою работу они начнут с 8:00. Ездить автобусы будут до Ячнево, Юго-Западного кладбища и кладбища на улице Трунова.
Напомним, городские власти традиционно запускают бесплатные автобусы из-за скопления автомобилей на кладбищах во время Пасхи.