Ночные автобусы организуют в Белгороде на Пасху

Также стало известно расписание бесплатных автобусов, которые будут курсировать до кладбищ в Белгороде на Пасху, 16 апреля. Свою работу они начнут с 8:00. Ездить автобусы будут до Ячнево, Юго-Западного кладбища и кладбища на улице Трунова.