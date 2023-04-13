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Ночные автобусы организуют в Белгороде на Пасху

13 апреля 2023, 12:21
Фото: 1MI
16 апреля по Белгороду будут курсировать бесплатные автобусы до кладбищ. Их работа начнётся с 8:00. Также в городе организуют ночные маршруты.
Сюжет
Пасха

16 апреля в Белгороде организуют ночные маршруты. На этих автобусах с 2:30 горожане смогут вернуться домой после праздничного богослужения.

Первый автобус едет от перекрёстка улиц Преображенской и Попова по улицам Попова, Мичурина, Садовой, Железнякова, проспекту Богдана Хмельницкого до аэропорта. Второй автобус — от МФЦ по проспекту Славы. Он проедет по улицам Вокзальной, Преображенской, по Богданке, улицам Щорса, Конева, Будённого и Губкина.

Также стало известно расписание бесплатных автобусов, которые будут курсировать до кладбищ в Белгороде на Пасху, 16 апреля. Свою работу они начнут с 8:00. Ездить автобусы будут до Ячнево, Юго-Западного кладбища и кладбища на улице Трунова.

Фото: минтранс Белгородской области

Напомним, городские власти традиционно запускают бесплатные автобусы из-за скопления автомобилей на кладбищах во время Пасхи.

На Пасху и Красную горку запустят бесплатные автобусы до белгородских кладбищ
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