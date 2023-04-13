Не только Гладков: топ Telegram-каналов белгородских чиновников

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
С приходом Гладкова в Белгородскую область чиновничий Telegram изменился раз и навсегда. И если раньше своими откровениями о сексуальных экспериментах на самоизоляции белгородцев радовал исключительно экс-мэр Юрий Галдун, то теперь эта участь постигла если не всех, то многих.
Не стал исключением и деми-губернатор и по совместительству мэр Белгорода Валентин Демидов. В своём канале глава администрации регулярно публикует новости: как о жизни города, так и о своём лишнем весе. Подписаться на градоначальника, чтобы не пропустить ничего важного, можно здесь.
На момент публикации у Демидова было 8 тыс. подписчиков. Индекс цитирования канала составил 45,5 (для сравнения, у Гладкова он составляет 1262).
Не можем не отметить забавную деталь: после ухода с должности мэра Антон Иванов просто-напросто забросил все свои соцсети. Видимо, стало не до этого, а теперь и подавно.
Переехавший в Telegram вместе с коллегами после блокировки Instagram* министр здравоохранения за пару лет успел собрать две тысячи подписчиков. В своём канале чиновник регулярно публикует отчёты о работе министерства, записи с приёмов и разные новости здравоохранения. Иногда попадаются публикации и личные: из последних, например, стоит отметить новость о посадке Иконниковым картошки.
На момент публикации у Иконникова было 2,2 тыс. подписчиков. Индекс цитирования канала составил 12.
Клепиков — не чиновник, но депутат. И Telegram-канал у него тоже есть. В нём спикер Белгородской областной Думы и первый заместитель секретаря Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия» также регулярно публикует новости и заметки. Подписаться — здесь.
На момент публикации у Клёпикова было 834 подписчика. Индекс цитирования канала составил 24,4.
Официальный канал председателя Белгородского городского Совета Вадима Радченко называется «Ничего лишнего». Внутри, оправдывая название, публикуются новости, инициативы, анонсы и предложения по внесению изменений в городские нормы. Подписаться — здесь.
На момент публикации у Радченко было 220 подписчиков.
Заместитель Губернатора Белгородской области по вопросам ЖКХ ведёт свой Telegram-канал не так активно, как чиновники выше, но всё же интенсивно. Здесь Полежаев анонсирует собрания, где решают проблемные вопросы, а также делится важными новостями — например, почему где-то нет воды или света. Подписаться — здесь.
На момент публикации у Полежаева было 426 подписчиков. Индекс цитирования канала составил 5,4.
Нельзя обойти и Telegram-канал экс-губернатора Белгородской области «Сенатор Евгений Савченко». Конечно, «постит» бывший глава региона не так часто, как нынешний, но почитать — есть что. Подписаться — здесь.
На момент публикации у Савченко было 2,8 тыс. подписчиков. Индекс цитирования канала составил 4.
Telegram-канал главы Старооскольского горокруга «Просто Чесноков» характерен своей простотой. Новости, опросы, где лучше провести субботник, анонсы прямых линий и отчёты с рабочих поездок — жителям Старого Оскола полезно и подписаться. Сделать это можно здесь.
На момент публикации у Чеснокова было 5 тыс. подписчиков. Индекс цитирования канала составил 20,2.
Ещё один канал ещё одного главы ещё одного горокруга Владимира Жданова очень пригодится жителям Шебекино. Здесь чиновник без воды публикует результаты обстрелов, анонсы об учениях, новости о капремонтах и другие важные сообщения. Подписаться — здесь.
На момент публикации у Жданова было 4 тыс. подписчиков. Индекс цитирования канала составил 24,9 (такая относительно высокая цифра — результат оперативных публикаций об обстрелах горокруга).
Продолжая тему глав муниципалитетов, нельзя не отметить канал Бондарева. В нём руководитель Грайворонского горокруга также регулярно сообщает о последствиях прилётов, о проверках сирен и о других важных для приграничного района вещах. Местным очень пригодится. Подписаться — тут.
На момент публикации у Бондарева было 1,6 тыс. подписчиков. Индекс цитирования канала составил всего единицу.
Завершая подборку, упомянем ещё один Telegram-канал главы, на этот раз Белгородского района. Владимир Перцев по примеру коллег регулярно публикует у себя сообщения об обстрелах, проводит прямые линии и делится новостями. Подписаться — здесь.
На момент публикации у Перцева было 4,4 тыс. подписчиков. Индекс цитирования канала составил 15,4.
*принадлежит Meta, компания признана экстремистской