Не только Гладков: топ Telegram-каналов белгородских чиновников

Telegram-каналы белгородских чиновников не пользуются популярностью

Все белгородцы уже привыкли к тому, что без подписки на Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова сейчас никуда. Тем не менее, есть множество других чиновников, и у каждого — свой канал. Собрали самые интересные и важные из них.