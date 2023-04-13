На площадке ПЦБК студенты вузов Перми приняли участие в квесте “Бумажные игры”

Всего в “Бумажных играх” приняли участие 65 студентов в составе пяти команд. Каждая команда имела возможность ознакомиться с работой конкретного участка производства. Это лесная биржа, где ведется подготовка и переработка березового баланса, цех целлюлозы высокого выхода, размольно-подготовительный отдел, где перерабатывают макулатуру, а также картонно-бумажные цеха №1 и №2 и гофроцех №1. На протяжении квеста опытные наставники из числа сотрудников ПЦБК рассказывали ребятам об истории предприятия и всех его подразделений. При этом на каждом этапе квеста молодые люди решали производственные задачи.