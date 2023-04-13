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На площадке ПЦБК студенты вузов Перми приняли участие в квесте “Бумажные игры”

13 апреля 2023, 09:47
Фото: ПЦБК
Первый целлюлозно-бумажный квест объединил на производственных участках ПЦБК учащихся пермских вузов - ПГНИУ, ПНИПУ и ПГАТУ.

Ребята познакомились с экономикой замкнутого цикла на практике, увидев полную технологическую цепочку производства конечного продукта - гофроупаковки, - пишет properm.

Всего в “Бумажных играх” приняли участие 65 студентов в составе пяти команд. Каждая команда имела возможность ознакомиться с работой конкретного участка производства. Это лесная биржа, где ведется подготовка и переработка березового баланса, цех целлюлозы высокого выхода, размольно-подготовительный отдел, где перерабатывают макулатуру, а также картонно-бумажные цеха №1 и №2 и гофроцех №1. На протяжении квеста опытные наставники из числа сотрудников ПЦБК рассказывали ребятам об истории предприятия и всех его подразделений. При этом на каждом этапе квеста молодые люди решали производственные задачи.

О том, что развитие любой промышленной компании связано с притоком новых кадров, напомнила директор по персоналу ПЦБК Ольга Коршунова. Она подчеркнула, что в настоящее время около 30% работников компании - люди в возрасте до 35 лет, при этом средний возраст сотрудника ПЦБК не превышает 42 лет.

“Мы занимаемся профориентационной работой со школьниками и студентами в разных форматах. Квест - это не просто экскурсия по предприятию, это погружение ребят в рабочую среду ПЦБК”, - добавила Коршунова.

Выполняя задания, студенты узнали особенности работы каждого цеха и получили полуфабрикат - щепу, макулатурную массу, бумагу, картон, целлюлозу и гофроящик. Они также подготовили презентации, чтобы поделиться с другими командами знаниями о том этапе производства, на котором побывали сами.

В итоге студенты воссоздали полную технологическую цепочку производства гофроупаковки, начиная от сырья и заканчивая готовой продукцией.

Третьекурсница направления “Технологии целлюлозно-бумажного производства” Пермского политеха Полина Королькова посещает ПЦБК уже не первый раз. “Было круто увидеть вживую все агрегаты и оборудование. Уже планирую летнюю практику в ПЦБК, скорее всего, после четвертого курса приду сюда работать”, - рассказала девушка.

После прохождения квеста студентам вручили дипломы за участие. Организаторы мероприятия отметили эффективность, результативность, а также высокий уровень коммуникации в команде. Каждая команда удостоилась памятных подарков с символикой ПЦБК.

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