На Пасху и Красную горку запустят бесплатные автобусы до белгородских кладбищ

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В Белгороде запустят бесплатные автобусы до кладбищ на Пасху 16 апреля, а также на Красную горку — 23 апреля. Расписание в ближайшее время опубликует региональный минтранс.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в праздничные дни многие ездят на кладбище, чтобы почтить память усопших и привести могилы в порядок. В связи с этим происходит скопление машин, поэтому традиционно решили запустить бесплатные автобусы.
Ранее сообщалось, что белгородцев из приграничья довезут на Пасху до безопасных храмов на автобусах. В храмах, находящихся в зоне особого риска, богослужения проводить не будут.