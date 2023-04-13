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На Пасху и Красную горку запустят бесплатные автобусы до белгородских кладбищ

13 апреля 2023, 07:30
Фото: 1MI
Расписание бесплатных автобусов опубликуют в региональном минтрансе в ближайшее время, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пасха

В Белгороде запустят бесплатные автобусы до кладбищ на Пасху 16 апреля, а также на Красную горку — 23 апреля. Расписание в ближайшее время опубликует региональный минтранс.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в праздничные дни многие ездят на кладбище, чтобы почтить память усопших и привести могилы в порядок. В связи с этим происходит скопление машин, поэтому традиционно решили запустить бесплатные автобусы.

Ранее сообщалось, что белгородцев из приграничья довезут на Пасху до безопасных храмов на автобусах. В храмах, находящихся в зоне особого риска, богослужения проводить не будут.

Белгородцев из приграничья довезут на Пасху до безопасных храмов на автобусах
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#Наталья Корявых#Красная горка#Общество#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Пасха#Кладбища#Автобусы
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