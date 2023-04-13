Можно ли в Белгородской области проводить лётные испытания беспилотников?

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
В ходе большого прямого эфира один из жителей поинтересовался у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, где можно проводить лётные испытания беспилотников. По словам жителя, БПЛА могут помогать военным в такое непростое время, а для этого необходима площадка для испытаний.
Во время прямой линии глава региона ответить на вопрос не смог и попросил белгородца связаться с первым замгубернатора.
Законы нарушать нельзя, вы правильно говорите. Поэтому обращайтесь к моему первому заместителю Евгению Мирошникову. Мы отдельно рассмотрим Ваш вопрос и поможем в том, в чём сможем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области