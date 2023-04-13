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Можно ли в Белгородской области проводить лётные испытания беспилотников?

13 апреля 2023, 17:23
Фото: 1MI
Белгородец сообщил губернатору, что может предоставить в помощь военнослужащим беспилотники, однако вначале необходимо провести лётные испытания.
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СВО

В ходе большого прямого эфира один из жителей поинтересовался у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, где можно проводить лётные испытания беспилотников. По словам жителя, БПЛА могут помогать военным в такое непростое время, а для этого необходима площадка для испытаний.

Во время прямой линии глава региона ответить на вопрос не смог и попросил белгородца связаться с первым замгубернатора.

Законы нарушать нельзя, вы правильно говорите. Поэтому обращайтесь к моему первому заместителю Евгению Мирошникову. Мы отдельно рассмотрим Ваш вопрос и поможем в том, в чём сможем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#БПЛА#Лётные испытания#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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