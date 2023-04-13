Можно ли в Белгородской области проводить лётные испытания беспилотников?

В ходе большого прямого эфира один из жителей поинтересовался у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, где можно проводить лётные испытания беспилотников. По словам жителя, БПЛА могут помогать военным в такое непростое время, а для этого необходима площадка для испытаний.