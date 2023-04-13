Летом в Белгородской области могут заработать школьные лагеря

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
Modified Сегодня, 19:00
Updated Сегодня, 19:00
Родители школьников из Белгородской области спросили губернатора в большом прямом эфире, будут ли этим летом работать школьные лагеря. Ранее обсуждалось, что работать они не будут, однако родители настаивают на их необходимости.
Глава региона сообщил, что в некоторых местах школьные лагеря всё-таки заработают.
В каких школах лагеря будут работать, я скажу чуть позже. Конечно, хочется, чтобы часть из них открылась. В Шебекино точно не откроем, а вот в Белгороде такая возможность реальна.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области