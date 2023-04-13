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Published Сегодня, 18:58

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Летом в Белгородской области могут заработать школьные лагеря

13 апреля 2023, 18:58
Фото: 1MI
Однако в каких именно школах появятся летние лагеря, пока не известно, сообщил губернатор.
Сюжет
Дети

Родители школьников из Белгородской области спросили губернатора в большом прямом эфире, будут ли этим летом работать школьные лагеря. Ранее обсуждалось, что работать они не будут, однако родители настаивают на их необходимости.

Глава региона сообщил, что в некоторых местах школьные лагеря всё-таки заработают.

В каких школах лагеря будут работать, я скажу чуть позже. Конечно, хочется, чтобы часть из них открылась. В Шебекино точно не откроем, а вот в Белгороде такая возможность реальна.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Школьные лагеря в Белгородской области не откроют этим летом
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#Александра Склярова#Школьные лагеря#Общество#Дети#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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