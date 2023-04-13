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Как выбрать токарный станок

13 апреля 2023, 12:31
Фото: piqsels.com
Токарные станки активно применяются в любом производстве и в быту. С их помощью можно превратить болванку в деталь для самых разных механизмов.

Ассортимент токарного оборудования позволяет выбирать станок, исходя из объемов и интенсивности производства, вида и спектра выполняемых задач. Существует несколько критериев, на которые следует ориентироваться, выбирая токарный станок, и цена — один из них. Рассмотрим основные виды токарных станков по металлу — их назначение и основные характеристики.

Устройство и назначение

Токарный станок — вид специального оборудования, предназначенного для обработки черных и цветных металлов резанием. В результате из металлической заготовки (болванки) можно получать деталь с заданными размерами и параметрами. Конструкция простейшего токарного станка состоит из следующих деталей:

  1. Литая станина — основная часть станка, несущая на себе главные его части. Чаще выполнена из чугуна. Имеет большой вес, что обеспечивает устойчивость к нагрузкам и вибрациям в процессе работы. Внутри станины могут располагаться карманы для других деталей или инструментов.
  2. Шпиндельная бабка — состоит из шпинделя и механизма управления скоростью его вращения. Современные модели станков оснащены дисплеем на шпиндельной бабке, где отображается скорость вращения детали.
  3. Задняя бабка — подводится к заготовке и фиксирует ее положение с помощью пиноли.
  4. Суппорт — удерживает резцы на резцедержателе, а также с помощью поперечных и продольных салазок обеспечивает их перемещение в трех плоскостях. К передней части суппорта крепится фартук с ходовым винтом.

Основной рабочие инструменты станка — шпиндель, который служит для крепления и вращения заготовки или режущего инструмента, и суппорт, предназначенный для крепления и перемещения резцов.

Основные виды работ, которые можно выполнять:

  • обтачивание и растачивание цилиндрических или конических поверхностей;
  • нарезка канавок;
  • нарезание внутренней и наружной резьбы;
  • зенкерование;
  • заточка и шлифование торцов деталей;
  • фасонное обтачивание;
  • сверление отверстий.

Возможности применения зависят от типа станка. Бытовые модели предназначены в основном для заточки, шлифования, сверления деталей, нарезания резьбы. Промышленные станки ориентированы на выполнение широкого спектра задач.

Виды и критерии выбора

При выборе токарных станков по металлу https://www.stanki.ru/catalog/tokarnye-stanki-po-metallu/ отталкиваться в первую очередь следует от того, где будут применяться — в промышленности или в быту. Промышленные агрегаты, как правило, обладают большим весом и габаритами (более 1 т). Работают от сети 380 В, используются для резки заготовок длиной более 500 мм.

Бытовые станки не предназначены для работы с крупногабаритными заготовками. Такие модели работают от сети напряжением 220 В, поэтому их без труда можно разместить в гараже или домашней мастерской. Характеризуются меньшей мощностью и точностью резания.

Бытовые станки бывают напольными и настольными. Первые обладают весом от 200 до 400 кг и оснащены станиной, которую необходимо крепить на отдельном фундаменте. С их помощью можно обрабатывать заготовки длиной до 750 мм и диаметром до 300 мм. Вторые — более компактны. Их вес не превышает 200 кг, что повышает уровень вибрации при работе.

В зависимости от расположения шпинделя токарные станки бывают горизонтальные и вертикальные. Большинство моделей имеют горизонтальную подачу детали. Они хороши длинных болванок. Вертикальные используют для точения крупных заготовок большого диаметра и незначительной длины.

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