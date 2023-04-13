Как выбрать токарный станок

При выборе токарных станков по металлу https://www.stanki.ru/catalog/tokarnye-stanki-po-metallu/ отталкиваться в первую очередь следует от того, где будут применяться — в промышленности или в быту. Промышленные агрегаты, как правило, обладают большим весом и габаритами (более 1 т). Работают от сети 380 В, используются для резки заготовок длиной более 500 мм.