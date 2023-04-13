Как выбрать токарный станок

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Ассортимент токарного оборудования позволяет выбирать станок, исходя из объемов и интенсивности производства, вида и спектра выполняемых задач. Существует несколько критериев, на которые следует ориентироваться, выбирая токарный станок, и цена — один из них. Рассмотрим основные виды токарных станков по металлу — их назначение и основные характеристики.
Токарный станок — вид специального оборудования, предназначенного для обработки черных и цветных металлов резанием. В результате из металлической заготовки (болванки) можно получать деталь с заданными размерами и параметрами. Конструкция простейшего токарного станка состоит из следующих деталей:
Основной рабочие инструменты станка — шпиндель, который служит для крепления и вращения заготовки или режущего инструмента, и суппорт, предназначенный для крепления и перемещения резцов.
Основные виды работ, которые можно выполнять:
Возможности применения зависят от типа станка. Бытовые модели предназначены в основном для заточки, шлифования, сверления деталей, нарезания резьбы. Промышленные станки ориентированы на выполнение широкого спектра задач.
При выборе токарных станков по металлу https://www.stanki.ru/catalog/tokarnye-stanki-po-metallu/ отталкиваться в первую очередь следует от того, где будут применяться — в промышленности или в быту. Промышленные агрегаты, как правило, обладают большим весом и габаритами (более 1 т). Работают от сети 380 В, используются для резки заготовок длиной более 500 мм.
Бытовые станки не предназначены для работы с крупногабаритными заготовками. Такие модели работают от сети напряжением 220 В, поэтому их без труда можно разместить в гараже или домашней мастерской. Характеризуются меньшей мощностью и точностью резания.
Бытовые станки бывают напольными и настольными. Первые обладают весом от 200 до 400 кг и оснащены станиной, которую необходимо крепить на отдельном фундаменте. С их помощью можно обрабатывать заготовки длиной до 750 мм и диаметром до 300 мм. Вторые — более компактны. Их вес не превышает 200 кг, что повышает уровень вибрации при работе.
В зависимости от расположения шпинделя токарные станки бывают горизонтальные и вертикальные. Большинство моделей имеют горизонтальную подачу детали. Они хороши длинных болванок. Вертикальные используют для точения крупных заготовок большого диаметра и незначительной длины.
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