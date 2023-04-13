Как выбрать банк для оформления кредита под залог автомобиля?

Сегодня банковская сфера является одной из наиболее востребованных и прибыльных, а потому сейчас свои услуги готовы предложить достаточно большое количество кредитных организаций. Притом разнообразие услуг действительно велико. Здесь и оформление дебетовых карт, и обмен валюты, и переводы, и кредит наличными под залог автомобиля, и многое другое.