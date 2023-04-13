Как производят куличи в Белгороде

Печь пасхальные куличи на производствах в Белгороде начали 10 апреля. Журналисты Бел.Ру посетили хлебзавод в областном центре, чтобы изучить всю цепочку производства продукции. Как рассказала начальник производственной лаборатории ОАО «Колос» Валентина Мовчан, куличи изготавливают по классической рецептуре весом от 150 гр до 550 гр. Также есть творожные куличи и с эксклюзивной отделкой. Самые ходовые - весом в 350 и 550 гр. Также пользуются спросом творожные, но их не выпускают в массовом производстве.