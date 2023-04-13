Как производят куличи в Белгороде

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Печь пасхальные куличи на производствах в Белгороде начали 10 апреля. Журналисты Бел.Ру посетили хлебзавод в областном центре, чтобы изучить всю цепочку производства продукции. Как рассказала начальник производственной лаборатории ОАО «Колос» Валентина Мовчан, куличи изготавливают по классической рецептуре весом от 150 гр до 550 гр. Также есть творожные куличи и с эксклюзивной отделкой. Самые ходовые - весом в 350 и 550 гр. Также пользуются спросом творожные, но их не выпускают в массовом производстве.
В целом приготовление кулича длится минимум шесть часов и включает в себя несколько процессов – замес теста, брожение, разделка. Затем тесто настаивается и отправляется на выпечку. Дальше идёт отделка, упаковка и транспортировка в торговые сети.
Всего в процессе задействовано почти 900 человек, которые работают в две смены по 12 часов. Благодаря поточному производству за неделю до Пасхи удаётся произвести порядка 90 тонн куличей. В этом году показатель планируется увеличить до 100 тонн.
Как отметил коммерческий директор предприятия Александр Фатьянов, ежедневно готовые куличи развозят порядка 140 машин. Некоторые совершают по несколько рейсов. Суммарно в день может доходить до 200-220 рейсов. Рассказал Фатьянов и о стоимости куличей.
Мы всегда ценообразуемся исключительно из-за сырья. Ежегодно она индексируется (до 10% в год), поскольку растёт стоимость доставки, бензин, обслуживание. На наш взгляд, цены адекватные и обоснованные. Стоимость одного кулича изменилась на 8-10% в сторону увеличения.
Александр Фатьянов
Так, цена за одну единицу стартует от 86 рублей. Максимальная стоимость - до 360 рублей.
По структуре продаж максимальную долю занимают куличи развесом 350 и 550 гр. Это около 60-70 тонн (70-80%). Всё остальное - «малыши» (150 гр) и творожные куличи.
Александр Фатьянов
Наряду с крупными производствами пасхальные куличи выпускают и небольшие булочные. Примечательно, что там стоимость за один кулич за год не изменилась и стартует от 59 рублей.
Стоимость не изменилась, ценник сохранили с прошлого года. Добавились несколько новых позиций в ассортименте. Цена складывается из сырья и затрат на производство (электроэнергия, аренда и оплата труда сотрудников). Стараемся оптимизировать производство, договариваемся с арендодателями, закупаем более энергоёмкое оборудование. Если раньше у нас печи работали постоянно, сейчас их выключаем, если не пользуемся.
Олеся Михайловна, управляющая пекарней «Булошная»
Напомним, освящать и куличи, и яйца, и творожные пасхи можно уже с четверга. Об этом рассказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в ходе прямого эфира.