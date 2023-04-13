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Как производят куличи в Белгороде

13 апреля 2023, 14:53
Фото: 1MI

Белгородцам показали, как пекут пасхальные куличи

Преддверие Пасхи – горячая пора на производствах, где изготавливают куличи. Как проходит процесс, из чего формируется стоимость и сколько тонн продукции изготавливается за неделю – в материале Бел.Ру.
Сюжет
Пасха

Печь пасхальные куличи на производствах в Белгороде начали 10 апреля. Журналисты Бел.Ру посетили хлебзавод в областном центре, чтобы изучить всю цепочку производства продукции. Как рассказала начальник производственной лаборатории ОАО «Колос» Валентина Мовчан, куличи изготавливают по классической рецептуре весом от 150 гр до 550 гр. Также есть творожные куличи и с эксклюзивной отделкой. Самые ходовые - весом в 350 и 550 гр. Также пользуются спросом творожные, но их не выпускают в массовом производстве.

выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгородевыпечка куличей в Белгороде
выпечка куличей в Белгороде
Фото: 1MI

В целом приготовление кулича длится минимум шесть часов и включает в себя несколько процессов – замес теста, брожение, разделка. Затем тесто настаивается и отправляется на выпечку. Дальше идёт отделка, упаковка и транспортировка в торговые сети.

выпечка пасхальных куличей в Белгородевыпечка пасхальных куличей в Белгороде
выпечка пасхальных куличей в Белгородевыпечка пасхальных куличей в Белгороде
выпечка пасхальных куличей в Белгородевыпечка пасхальных куличей в Белгороде
выпечка пасхальных куличей в Белгородевыпечка пасхальных куличей в Белгороде
выпечка пасхальных куличей в Белгородевыпечка пасхальных куличей в Белгороде
выпечка пасхальных куличей в Белгородевыпечка пасхальных куличей в Белгороде
выпечка пасхальных куличей в Белгородевыпечка пасхальных куличей в Белгороде
выпечка пасхальных куличей в Белгородевыпечка пасхальных куличей в Белгороде
выпечка пасхальных куличей в Белгородевыпечка пасхальных куличей в Белгороде
выпечка пасхальных куличей в Белгородевыпечка пасхальных куличей в Белгороде
выпечка пасхальных куличей в Белгородевыпечка пасхальных куличей в Белгороде
выпечка пасхальных куличей в Белгородевыпечка пасхальных куличей в Белгороде
выпечка пасхальных куличей в Белгороде
Фото: 1MI

Всего в процессе задействовано почти 900 человек, которые работают в две смены по 12 часов. Благодаря поточному производству за неделю до Пасхи удаётся произвести порядка 90 тонн куличей. В этом году показатель планируется увеличить до 100 тонн.  

Как отметил коммерческий директор предприятия Александр Фатьянов, ежедневно готовые куличи развозят порядка 140 машин. Некоторые совершают по несколько рейсов. Суммарно в день может доходить до 200-220 рейсов. Рассказал Фатьянов и о стоимости куличей.

Мы всегда ценообразуемся исключительно из-за сырья. Ежегодно она индексируется (до 10% в год), поскольку растёт стоимость доставки, бензин, обслуживание. На наш взгляд, цены адекватные и обоснованные. Стоимость одного кулича изменилась на 8-10% в сторону увеличения.
Александр Фатьянов

Так, цена за одну единицу стартует от 86 рублей. Максимальная стоимость - до 360 рублей.

По структуре продаж максимальную долю занимают куличи развесом 350 и 550 гр. Это около 60-70 тонн (70-80%). Всё остальное - «малыши» (150 гр) и творожные куличи.
Александр Фатьянов

Наряду с крупными производствами пасхальные куличи выпускают и небольшие булочные. Примечательно, что там стоимость за один кулич за год не изменилась и стартует от 59 рублей.

Стоимость не изменилась, ценник сохранили с прошлого года. Добавились несколько новых позиций в ассортименте. Цена складывается из сырья и затрат на производство (электроэнергия, аренда и оплата труда сотрудников). Стараемся оптимизировать производство, договариваемся с арендодателями, закупаем более энергоёмкое оборудование. Если раньше у нас печи работали постоянно, сейчас их выключаем, если не пользуемся.
Олеся Михайловна, управляющая пекарней «Булошная»
выпечка куличей в белгородской пекарневыпечка куличей в белгородской пекарне
выпечка куличей в белгородской пекарневыпечка куличей в белгородской пекарне
выпечка куличей в белгородской пекарневыпечка куличей в белгородской пекарне
выпечка куличей в белгородской пекарневыпечка куличей в белгородской пекарне
выпечка куличей в белгородской пекарневыпечка куличей в белгородской пекарне
выпечка куличей в белгородской пекарневыпечка куличей в белгородской пекарне
выпечка куличей в белгородской пекарневыпечка куличей в белгородской пекарне
выпечка куличей в белгородской пекарневыпечка куличей в белгородской пекарне
выпечка куличей в белгородской пекарне
Фото: 1MI

Напомним, освящать и куличи, и яйца, и творожные пасхи можно уже с четверга. Об этом рассказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в ходе прямого эфира.

Ночные автобусы организуют в Белгороде на Пасху
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#Кристина Семенчук#Пасха#Куличи#Производство#Пекарня#Стоимость#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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