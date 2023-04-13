Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В начале года в России выросло количество заболевших корью. С подозрениями на эту болезнь к врачу обращались жители нескольких регионов России.
Отметим, что корь — это инфекционное вирусное заболеванием с очень высоким уровнем заразности. Распространение инфекции наиболее характерно для детей от 2 до 5 лет. У взрослых болезнь встречается только у тех, кто не прошёл вакцинацию.
Основные симптомы кори: слабость, ломота в теле, насморк, высокая температура, головная боль, боль в горле, сухой кашель, воспаление слизистой оболочки глаза, сыпь. Сыпь возникает на шее, верхней части грудной клетки, голове, а затем распространяется по всему телу.
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, благодаря ежегодной вакцинации населения эпидемия кори в 2023 году области не грозит. Однако власти подчеркнули, что не исключена регистрация случаев заболевания из-за эпидемиологической ситуации с корью в России.
В регионе с начала 2023 года, а также в 2022-21 гг. случаев заболевания корью не зарегистрировано. В 2020 году был зафиксирован один случай заражения, в 2019 году — 9 случаев, а в 2018 году — один случай.
В зоне риска находятся белгородцы, которые не болели корью ранее, не привитые, а также те, кто прививался от кори лишь один раз в рамках национального календаря профилактических прививок.