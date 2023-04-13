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Грозит ли Белгородской области эпидемия кори в 2023 году

13 апреля 2023, 06:29
Фото: 1MI

В начале 2023 года в Белгородской области не зафиксировали случаи заболеванию корью

Что это за болезнь, какие у неё симптомы и грозит ли она региону, разбираемся в материале Бел.Ру.

В начале года в России выросло количество заболевших корью. С подозрениями на эту болезнь к врачу обращались жители нескольких регионов России.

Отметим, что корь — это инфекционное вирусное заболеванием с очень высоким уровнем заразности. Распространение инфекции наиболее характерно для детей от 2 до 5 лет. У взрослых болезнь встречается только у тех, кто не прошёл вакцинацию.

Основные симптомы кори: слабость, ломота в теле, насморк, высокая температура, головная боль, боль в горле, сухой кашель, воспаление слизистой оболочки глаза, сыпь. Сыпь возникает на шее, верхней части грудной клетки, голове, а затем распространяется по всему телу.

Ожидается ли вспышка кори в Белгородской области

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, благодаря ежегодной вакцинации населения эпидемия кори в 2023 году области не грозит. Однако власти подчеркнули, что не исключена регистрация случаев заболевания из-за эпидемиологической ситуации с корью в России.

В регионе с начала 2023 года, а также в 2022-21 гг. случаев заболевания корью не зарегистрировано. В 2020 году был зафиксирован один случай заражения, в 2019 году — 9 случаев, а в 2018 году — один случай.

В зоне риска находятся белгородцы, которые не болели корью ранее, не привитые, а также те, кто прививался от кори лишь один раз в рамках национального календаря профилактических прививок.

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#Алина Харина#Корь#Болезни#Эпидемия#Медицина#Эксклюзив#Белгородская область
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