Готова ли Белгородская область к возможному нападению ДРГ?

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
2 марта в Брянскую область проникли украинские диверсанты, в результате их действий погибли два человека. 6 апреля диверсионная группа вновь пыталась проникнуть в село Случовск Брянской области, однако это успели вовремя предотвратить.
Но теперь многие белгородцы беспокоятся: что если ДРГ проникнет и в Белгородскую область? Соответствующий вопрос один из жителей задал губернатору Вячеславу Гладкову в большом прямом эфире.
Глава региона сообщил, что область готова к любым событиям.
Никаких недооценок противника нет. Главная наша задача — обеспечить безопасность людей. Свои полномочия мы выполняем. Те меры, которые мы предпринимаем, начиная с формирования народных дружин и охраны отдельных объектов, показывают нашу готовность ко всем исходам событий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области