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Готова ли Белгородская область к возможному нападению ДРГ?

13 апреля 2023, 16:21
Фото: 1MI
Такой вопрос губернатору в большом прямом эфире задал белгородец.

2 марта в Брянскую область проникли украинские диверсанты, в результате их действий погибли два человека. 6 апреля диверсионная группа вновь пыталась проникнуть в село Случовск Брянской области, однако это успели вовремя предотвратить.

Но теперь многие белгородцы беспокоятся: что если ДРГ проникнет и в Белгородскую область? Соответствующий вопрос один из жителей задал губернатору Вячеславу Гладкову в большом прямом эфире.

Глава региона сообщил, что область готова к любым событиям.

Никаких недооценок противника нет. Главная наша задача — обеспечить безопасность людей. Свои полномочия мы выполняем. Те меры, которые мы предпринимаем, начиная с формирования народных дружин и охраны отдельных объектов, показывают нашу готовность ко всем исходам событий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Украинская ДРГ из 20 человек пыталась прорваться в Брянскую область
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#Александра Склярова#ДРГ#Проникновение#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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