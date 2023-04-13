Где достать благодатный огонь на Пасху в Белгородской области

О планируемых передвижениях благодатного огня, который в Белгородскую область должны привезти наши медики, подробно рассказал владыка Иоанн 12 апреля. Так, огонь доставят на пасхальное богослужение, после чего главы администраций развезут его во все храмы. В Белгороде же есть возможность получить благодатный огонь ещё и после крестного хода на Троицкой площади.