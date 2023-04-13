Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:08

Published Сегодня, 21:08

Modified Сегодня, 21:10

Updated Сегодня, 21:10

Изображение материала

Где достать благодатный огонь на Пасху в Белгородской области

12 апреля 2023, 21:08
Фото: 1MI

Благодатный огонь привезут во все храмы Белгородской области

В этом году благодатный огонь белгородцам привезут медики. О том, где и во сколько его можно получить, озвучил митрополит Иоанн во время прямого эфира на «Мире Белогорья».
Сюжет
Пасха

О планируемых передвижениях благодатного огня, который в Белгородскую область должны привезти наши медики, подробно рассказал владыка Иоанн 12 апреля. Так, огонь доставят на пасхальное богослужение, после чего главы администраций развезут его во все храмы. В Белгороде же есть возможность получить благодатный огонь ещё и после крестного хода на Троицкой площади.

Огонь будет доставлен на пасхальное богослужение и развезён главами администрации районов во все храмы нашего святого Белогорья. В саму Пасху, в 14:30 16 апреля, из Преображенского собора крестным ходом мы придём на Троицкую площадь перед митрополией. Там совершится вечернее, и там также будет раздача благодатного огня.
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский

Владыка пожелал белгородцам встретить Пасху «радостным и чистым сердцем». А для этого порекомендовал подготовиться — очиститься.

Ранее мы писали, что медиков для доставки благодатного огня в Белгородскую область неспроста. Они отличились за этот год в неспокойной текущей обстановке.

Благодатный огонь в Белгородскую область привезут медики
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда можно освящать яйца и куличи перед ПасхойБелгородцев из приграничья довезут на Пасху до безопасных храмов на автобусахПровокации на кладбищах: Иоанн предупредил белгородцев об опасности
#Алина Харина#Белгородская область#Иоанн#Религия#Пасха#Благодатный огонь
Подпишитесь
Белгородцев из приграничья довезут на Пасху до безопасных храмов на автобусах
Сегодня, 16:42
ВСУ разбомбили храм в Журавлёвке на границе Белгородской области
Сегодня, 18:06
Когда можно освящать яйца и куличи перед Пасхой
Сегодня, 20:25
Снижение уровня строительства и доходов: экономическое здоровье Белгородской области
Сегодня, 14:08
Белгородэнерго увеличивает производственные мощности
Сегодня, 13:32
Провокации на кладбищах: Иоанн предупредил белгородцев об опасности
Сегодня, 17:19