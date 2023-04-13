Где достать благодатный огонь на Пасху в Белгородской области

Posted Сегодня, 21:08
Published Сегодня, 21:08
Modified Сегодня, 21:10
Updated Сегодня, 21:10
О планируемых передвижениях благодатного огня, который в Белгородскую область должны привезти наши медики, подробно рассказал владыка Иоанн 12 апреля. Так, огонь доставят на пасхальное богослужение, после чего главы администраций развезут его во все храмы. В Белгороде же есть возможность получить благодатный огонь ещё и после крестного хода на Троицкой площади.
Огонь будет доставлен на пасхальное богослужение и развезён главами администрации районов во все храмы нашего святого Белогорья. В саму Пасху, в 14:30 16 апреля, из Преображенского собора крестным ходом мы придём на Троицкую площадь перед митрополией. Там совершится вечернее, и там также будет раздача благодатного огня.
Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
Владыка пожелал белгородцам встретить Пасху «радостным и чистым сердцем». А для этого порекомендовал подготовиться — очиститься.
Ранее мы писали, что медиков для доставки благодатного огня в Белгородскую область неспроста. Они отличились за этот год в неспокойной текущей обстановке.