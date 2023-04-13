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Двоих мужчин в Белгородской области не могут найти с февраля

13 апреля 2023, 09:56
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Отряд «Лиза Алерт» обращается за помощью к жителям Белгородской области. Продолжается поиск троих мужчин. Двоих не могут найти с февраля, ещё одного — с конца марта.

Волонтёры продолжают поиск троих белгородцев. Информации о двоих из них нет с февраля. Третий мужчина не выходил на связь с конца марта. Поисковый отряд «Лиза Алерт» публикует ориентировки на пропавших белгородцев.

Владислав Ткачёв 2000 года рождения. Рост — 175 см, плотного телосложения, короткие русые волосы и серо-зелёные глаза. Ушёл из дома в Старом Осколе 30 марта. На нём была серая кофта, чёрная толстовка с капюшоном, чёрные спортивные штаны и чёрные кеды.

Сергей Новиков 1991 года рождения. Пропал 15 февраля. Приметы мужчины: рост — 170 см, нормальное телосложение, волосы русые. Был одет в тёмно-синий жилет, серую кофту с капюшоном, чёрные штаны с полосками по бокам и чёрные тапочки.

Андрей Соловьёв 1980 года рождения. Житель Прохоровки пропал 19 февраля. Рост — 163 см, нормального телосложения, с короткой стрижкой и голубыми глазами.

Волонтёры и родные обращаются к жителям области обратить внимание на фотографии и приметы пропавших людей. Номер телефона горячей линии отряда — 8 800 700 54 52 (круглосуточно бесплатно по всей территории РФ).

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
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