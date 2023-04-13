Двоих мужчин в Белгородской области не могут найти с февраля

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Волонтёры продолжают поиск троих белгородцев. Информации о двоих из них нет с февраля. Третий мужчина не выходил на связь с конца марта. Поисковый отряд «Лиза Алерт» публикует ориентировки на пропавших белгородцев.
Владислав Ткачёв 2000 года рождения. Рост — 175 см, плотного телосложения, короткие русые волосы и серо-зелёные глаза. Ушёл из дома в Старом Осколе 30 марта. На нём была серая кофта, чёрная толстовка с капюшоном, чёрные спортивные штаны и чёрные кеды.
Сергей Новиков 1991 года рождения. Пропал 15 февраля. Приметы мужчины: рост — 170 см, нормальное телосложение, волосы русые. Был одет в тёмно-синий жилет, серую кофту с капюшоном, чёрные штаны с полосками по бокам и чёрные тапочки.
Андрей Соловьёв 1980 года рождения. Житель Прохоровки пропал 19 февраля. Рост — 163 см, нормального телосложения, с короткой стрижкой и голубыми глазами.
Волонтёры и родные обращаются к жителям области обратить внимание на фотографии и приметы пропавших людей. Номер телефона горячей линии отряда — 8 800 700 54 52 (круглосуточно бесплатно по всей территории РФ).