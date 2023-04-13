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Будут ли в Белгороде работать дежурные группы для выпускников детсадов?

13 апреля 2023, 15:39
Фото: 1MI
На вопрос в прямом эфире ответил мэр Белгорода. По его данным, дежурные группы будут, график их работы опубликуют позднее.
Сюжет
Дети

В ходе вечернего прямого эфира у мэра Белгорода Валентина Демидова спросили, будут ли этим летом открыты дежурные группы детских садов для их выпускников. По словам белгородки, до выпуска осталось всего полтора месяца, не считая майских праздников, а информации насчёт летних дежурных групп до сих пор нет.

Известно точно, что пришкольных лагерей не будет, а что насчёт дежурных групп?
уточнила женщина.

Валентин Демидов успокоил родительницу и заявил, что дежурные группы для выпускников детских садов работать будут. Их график можно будет узнать чуть позднее.

Подтверждаю, дежурные группы летом работать будут. Родители выпустившихся детей смогут заключить договоры с детскими садами на посещение таких групп. Места будут предлагаться с учётом закрытия детсадов на подготовку к новому учебному году. Всем известно, что ежегодно летом в детских садах проводятся ремонтные и профилактические работы. Информацию разместят, чтобы график работ дежурных групп смогли увидеть все родители.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
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#Александра Склярова#Дежурные группы#Общество#Дети#Белгород#Валентин Демидов
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