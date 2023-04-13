Будут ли в Белгороде работать дежурные группы для выпускников детсадов?

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В ходе вечернего прямого эфира у мэра Белгорода Валентина Демидова спросили, будут ли этим летом открыты дежурные группы детских садов для их выпускников. По словам белгородки, до выпуска осталось всего полтора месяца, не считая майских праздников, а информации насчёт летних дежурных групп до сих пор нет.
Известно точно, что пришкольных лагерей не будет, а что насчёт дежурных групп?
уточнила женщина.
Валентин Демидов успокоил родительницу и заявил, что дежурные группы для выпускников детских садов работать будут. Их график можно будет узнать чуть позднее.
Подтверждаю, дежурные группы летом работать будут. Родители выпустившихся детей смогут заключить договоры с детскими садами на посещение таких групп. Места будут предлагаться с учётом закрытия детсадов на подготовку к новому учебному году. Всем известно, что ежегодно летом в детских садах проводятся ремонтные и профилактические работы. Информацию разместят, чтобы график работ дежурных групп смогли увидеть все родители.
Валентин Демидов, мэр Белгорода