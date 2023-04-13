Будут ли в Белгороде работать дежурные группы для выпускников детсадов?

В ходе вечернего прямого эфира у мэра Белгорода Валентина Демидова спросили, будут ли этим летом открыты дежурные группы детских садов для их выпускников. По словам белгородки, до выпуска осталось всего полтора месяца, не считая майских праздников, а информации насчёт летних дежурных групп до сих пор нет.