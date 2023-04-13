БФТ-Холдинг завершил проект по модернизации АИС МФЦ Владимирской области

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Жители региона получат расширенные возможности для дистанционного голосования, а также смогут получать результаты заявлений, оформленных на портале Госуслуг, в бумажном виде.
Проект по модернизации АИС МФЦ Владимирской области реализован с целью повышения качества и сокращения сроков предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе. По его итогам БФТ-Холдинг обеспечил взаимодействие АИС МФЦ с новыми видами сведений Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Первой частью модернизации системы стало расширение взаимодействия между АИС МФЦ и информационной системой ЦИК РФ. Жители региона ранее уже могли подавать заявление через МФЦ, чтобы проголосовать на выборах из любой точки России. В новой версии информационной системы ЦИК РФ появились расширенные возможности для управления этой процедурой. Так, для пользователей открылась опция подачи заявления на дистанционное электронное голосование, чтобы проголосовать через Интернет и не приходить на избирательный участок. Также появилась возможность отменить ранее поданное заявление о голосовании на другом участке, если житель передумал уезжать в день выборов. В ходе проекта специалисты БФТ-Холдинга обеспечили поддержку обеих возможностей при обращении заявителя в МФЦ. Новые возможности позитивно скажутся на явке на избирательные участки в день голосования, а жители региона смогут принимать участие в выборах из любой точки России — как напрямую придя на удобный участок, так и удаленно.
Второй частью проекта по модернизации АИС МФЦ стала интеграция с новым видом сведений «Получение результатов оказания услуги от ЕПГУ». Ранее жители Владимирской области при оформлении заявления через портал Госуслуг могли получать результаты только в электронном виде, однако возникали ситуации, при которых заявителю требовался результат получения услуг ещё и «на бумаге». Для этого заявителю нужно было обратиться в орган госвласти в часы его работы. Теперь заверенные результаты в бумажном виде можно будет получить в любом удобном офисе МФЦ.
«Модернизация АИС МФЦ Владимирской области — один из проектов по цифровой трансформации нашего региона. Мы стремимся сделать систему ещё удобнее для граждан, поэтому реализация новых процессов оказания услуг и взаимодействия между МФЦ и ЦИК стала очередным этапом ее развития. Мы продолжим развивать АИС МФЦ и добавлять в нее новые функциональные возможности, чтобы у жителей области был быстрый доступ к услугам и только положительный опыт взаимодействия с МФЦ», — уточнил заместитель директора ГБУ «МФЦ Владимирской области» Егор Адулов.
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