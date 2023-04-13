БФТ-Холдинг завершил проект по модернизации АИС МФЦ Владимирской области

Первой частью модернизации системы стало расширение взаимодействия между АИС МФЦ и информационной системой ЦИК РФ. Жители региона ранее уже могли подавать заявление через МФЦ, чтобы проголосовать на выборах из любой точки России. В новой версии информационной системы ЦИК РФ появились расширенные возможности для управления этой процедурой. Так, для пользователей открылась опция подачи заявления на дистанционное электронное голосование, чтобы проголосовать через Интернет и не приходить на избирательный участок. Также появилась возможность отменить ранее поданное заявление о голосовании на другом участке, если житель передумал уезжать в день выборов. В ходе проекта специалисты БФТ-Холдинга обеспечили поддержку обеих возможностей при обращении заявителя в МФЦ. Новые возможности позитивно скажутся на явке на избирательные участки в день голосования, а жители региона смогут принимать участие в выборах из любой точки России — как напрямую придя на удобный участок, так и удаленно.