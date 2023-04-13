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Что можно купить по программе льготного автокредитования

13 апреля 2023, 07:42
Фото: официальный сайт Lada

Белгородцам вновь доступно льготное автокредитование

Как сообщает Минпромторг, программа льготного автокредитования вновь возобновила действие в России с 30 марта 2023 года. Чтобы воспользоваться программой, нужно соблюсти ряд условий. Одним из главных является приобретение только отечественного автомобиля не дороже двух миллионов рублей.

Кто может купить авто с господдержкой?

Программа доступна не всем. Список категорий граждан, которые могут воспользоваться льготной программой в этом году, значительно уменьшился.

Рассчитывать на государственную скидку в 2023 году могут:

  • работники сферы образования;
  • медицинские работники;
  • участники СВО: военнослужащие по контракту, мобилизованные, добровольцы и члены их семей.

На каких условиях дают скидку?

Госпрограмма поддерживает российский автопром: скидка распространяется только на авто- и электромобили отечественной сборки. Речь идет об абсолютно новых автомобилях стоимостью до 2 млн рублей.

Основные требования по льготному автокредитованию не изменились: государство гарантирует базовую скидку автокредита на первоначальный взнос в размере 20% от стоимости авто. Если же у вас в планах приобрести российский электромобиль, то скидка будет составлять 25%, но не более 625 тыс. рублей.

Жители Дальневосточного региона могут рассчитывать на скидку в 25%.

Какие банки участвуют в госпрограмме?

Льготный кредит на приобретение автомобиля в Белгороде можно получить в следующих банках:

  • ВТБ
  • ДРАЙВ КЛИК БАНК
  • Совкомбанк
  • РОСБАНК
  • Газпромбанк
  • Открытие

Список доступных автомобилей

Перечень моделей, доступных по госпрограмме в 2023 году сократился, но всё же выбор есть:

  • LADA (ВАЗ) Granta, лифтбек с двигателем объемом 1,6 литра, механической коробкой передач и передним приводом — до миллиона 89 тысяч рублей;  
  • LADA (ВАЗ) Niva Legend, внедорожник с двигателем 1,7 литра, механической коробкой передач и полным приводом — до миллиона 50 тысяч рублей; 
  • LADA (ВАЗ) Vesta, седан с двигателем 1,6 литра, механической коробкой передач и передним приводом — до миллиона 877 тысяч рублей;
  • LADA (ВАЗ) Largus, универсал с двигателем 1,6 литра, механической коробкой передач и передним приводом — до миллиона 300 тысяч рублей;
  • LADA (ВАЗ) XRAY, хэтчбек с двигателем 1,6 литра, механической коробкой передач и передним приводом — до миллиона 700 тысяч рублей;
  • УАЗ Pickup, внедорожник с двигателем 2,7 литра, механической коробкой передач и полным приводом — до миллиона 985 тысяч рублей;
  • УАЗ Patriot, внедорожник с двигателем 2,7 литра, механической коробкой передач и полным приводом — до двух миллионов рублей ровно;
  • УАЗ Hunter, внедорожник с двигателем 2,7 литра, механической коробкой передач и полным приводом — до миллиона 700 тысяч рублей.
Фото: «АвтоГермес»

Какие документы нужны для участия в госпрограмме на покупку автомобиля?

На данный момент пакет документов включает в себя:

  • копию паспорта гражданина России;
  • оригинал и копия водительского удостоверения;
  • заявление на участие в госпрограмме (бланк выдается банком);
  • справка из ГИБДД, подтверждающая, что ранее на ваше имя не регистрировались автомобили (некоторые банки составляют запрос сами);
  • письменное обязательство не заключать иных кредитных договоров на приобретение автомобиля в текущем году;
  • иные документы (СНИЛС, ИНН, справки 2-НДФЛ и т.д.), необходимые для выдачи любого кредита;
  • документы, подтверждающие статус медработника в некоммерческом учреждении, учителя (трудовая книжка, справка с работы), мобилизованного.

Насколько востребована программа?

Возникает закономерный вопрос, чем же выгодно участие в госпрограмме и насколько она нужна в Белгороде, а также в других регионах. Слово эксперту.

Юлия Левченко, юрист:

«В 2023 году программа льготного автокредитования стала доступна для медиков, работников сферы образования, а также участников военной операции и членов их семей. Перечень автомобилей составляют модели отечественного производства. Так правительство стремится создать экономические условия, выгодные для привлечения большего сегмента покупателей. Программа по предоставлению льготных автокредитов приблизительно вдвое увеличивает ежегодные показатели продаж транспортных средств, изготовленных на отечественных заводах, а повышенный спрос ведёт к увеличению прибыли, наращиванию производственных объёмов, и, как следствие, росту показателей сразу в нескольких секторах российской экономики.

Программа льготного кредитования нацелена на стимулирование покупательной активности граждан и укреплению позиции российской автопромышленности.

Что касаемо востребованности данной программы у населения, то госпрограмма, безусловно, пользуется спросом, ведь кредитование успешно компенсирует подорожание автомобилей, так как возможная переплата по процентам в рамках льготной программы ниже возможного удорожания машин.

Программа льготного автокредитования активно откликается на запросы покупателей. В пору уменьшения нового иностранного ассортиментного ряда происходит замещение российским автопромом, что даёт возможность указанной категории граждан приобрести новый автомобиль».

#Анастасия Борисенко#Льготное автокредитование#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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