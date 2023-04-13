Что можно купить по программе льготного автокредитования

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Программа доступна не всем. Список категорий граждан, которые могут воспользоваться льготной программой в этом году, значительно уменьшился.
Рассчитывать на государственную скидку в 2023 году могут:
Госпрограмма поддерживает российский автопром: скидка распространяется только на авто- и электромобили отечественной сборки. Речь идет об абсолютно новых автомобилях стоимостью до 2 млн рублей.
Основные требования по льготному автокредитованию не изменились: государство гарантирует базовую скидку автокредита на первоначальный взнос в размере 20% от стоимости авто. Если же у вас в планах приобрести российский электромобиль, то скидка будет составлять 25%, но не более 625 тыс. рублей.
Жители Дальневосточного региона могут рассчитывать на скидку в 25%.
Льготный кредит на приобретение автомобиля в Белгороде можно получить в следующих банках:
Перечень моделей, доступных по госпрограмме в 2023 году сократился, но всё же выбор есть:
На данный момент пакет документов включает в себя:
Возникает закономерный вопрос, чем же выгодно участие в госпрограмме и насколько она нужна в Белгороде, а также в других регионах. Слово эксперту.
Юлия Левченко, юрист:
«В 2023 году программа льготного автокредитования стала доступна для медиков, работников сферы образования, а также участников военной операции и членов их семей. Перечень автомобилей составляют модели отечественного производства. Так правительство стремится создать экономические условия, выгодные для привлечения большего сегмента покупателей. Программа по предоставлению льготных автокредитов приблизительно вдвое увеличивает ежегодные показатели продаж транспортных средств, изготовленных на отечественных заводах, а повышенный спрос ведёт к увеличению прибыли, наращиванию производственных объёмов, и, как следствие, росту показателей сразу в нескольких секторах российской экономики.
Программа льготного кредитования нацелена на стимулирование покупательной активности граждан и укреплению позиции российской автопромышленности.
Что касаемо востребованности данной программы у населения, то госпрограмма, безусловно, пользуется спросом, ведь кредитование успешно компенсирует подорожание автомобилей, так как возможная переплата по процентам в рамках льготной программы ниже возможного удорожания машин.
Программа льготного автокредитования активно откликается на запросы покупателей. В пору уменьшения нового иностранного ассортиментного ряда происходит замещение российским автопромом, что даёт возможность указанной категории граждан приобрести новый автомобиль».