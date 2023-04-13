Что можно купить по программе льготного автокредитования

Основные требования по льготному автокредитованию не изменились: государство гарантирует базовую скидку автокредита на первоначальный взнос в размере 20% от стоимости авто. Если же у вас в планах приобрести российский электромобиль, то скидка будет составлять 25%, но не более 625 тыс. рублей.