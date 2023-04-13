Белгородцам будут вручать премию «Семья года» от мэра раз в два года

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Премию «Семья года» от мэра с 2023 года белгородцам начнут вручать раз в два года. Её будут чередовать с годом проведения областной акции «Крепка семья — крепка Россия».
Выплату горожане могут получить по трём номинациям: «Молодая семья», «Свадебные юбиляры», «Многодетная семья». Как указано в документе, соискателями премии могут стать полные семьи, проживающие в Белгороде не менее десяти лет. Ещё одно условие заключается в том, чтобы ранее они указанную выплату не получали.
В номинации «Молодая семья» могут наградить белгородцев до 35 лет, живущих в первом зарегистрированном браке. Также они должны воспитывать не менее одного ребёнка.
На премию в номинации «Свадебные юбиляры» могут претендовать пары, находящиеся в браке не менее 50 лет. У них должны быть как дети, так и внуки.
В номинации «Многодетная семья» получить премию могут семьи, живущие в зарегистрированном браке, воспитывающие совместных четверых и более детей.