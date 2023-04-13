Белгородцам будут вручать премию «Семья года» от мэра раз в два года

Выплату горожане могут получить по трём номинациям: «Молодая семья», «Свадебные юбиляры», «Многодетная семья». Как указано в документе, соискателями премии могут стать полные семьи, проживающие в Белгороде не менее десяти лет. Ещё одно условие заключается в том, чтобы ранее они указанную выплату не получали.