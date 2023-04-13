Белгородский ЦЭБ требует с владельца магазинов «Люкс» 1,3 млн рублей долга

ООО «ЦЭБ» обратилось в Арбитражный суд области с иском к ООО «Традиция». ЦЭБ планирует взыскать 1 млн 311 тыс. 513 рублей долга по договору на оказание услуг по обращению с ТКО с 12 марта 2021 года по 31 января 2023 года. Также региональный оператор планирует взыскать с компании сумму договорной неустойки в размере 61 тыс. 405 рублей.