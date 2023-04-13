Белгородский ЦЭБ требует с владельца магазинов «Люкс» 1,3 млн рублей долга

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
ООО «ЦЭБ» обратилось в Арбитражный суд области с иском к ООО «Традиция». ЦЭБ планирует взыскать 1 млн 311 тыс. 513 рублей долга по договору на оказание услуг по обращению с ТКО с 12 марта 2021 года по 31 января 2023 года. Также региональный оператор планирует взыскать с компании сумму договорной неустойки в размере 61 тыс. 405 рублей.
Иск суд принял и возбудил производство по делу. Стороны будут вызваны на собеседование и предварительное судебное заседание 15 мая 2023 года.
Напомним, что компания «Традиция» зарегистрирована в Белгороде в 2020 году. Фирма занимается розничной торговлей преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах. В аренде у организации 10 объектов недвижимости. Фирма является владелицей товарного знака «Люкс».