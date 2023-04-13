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Белгородским студентам-медикам на целевом обучении увеличат стипендию

13 апреля 2023, 08:08
Фото: 1MI
Ранее студентам медицинских специальностей, обучающихся в организациях СПО, выплачивали 3 тыс. рублей ежемесячно. Корректировки внесло областное правительство.
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Выплаты

В Белгородской области будущие врачи, проходящие курс целевого обучения по медицинским программам среднего профессионального образования (СПО), будут получать более высокую стипендию. Её размер увеличится до 3450 рублей. Ранее студентам-целевикам платили 3000 рублей ежемесячно.

Согласно постановлению правительства региона, документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября прошлого года. Документ подписал губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, в Белгородской области в декабре 42 спортсмена получили стипендии губернатора. В течение года учащиеся будут получать по 5000 рублей ежемесячно.

В Белгородской области 42 спортсмена получили стипендии губернатора
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