Белгородским студентам-медикам на целевом обучении увеличат стипендию

В Белгородской области будущие врачи, проходящие курс целевого обучения по медицинским программам среднего профессионального образования (СПО), будут получать более высокую стипендию. Её размер увеличится до 3450 рублей. Ранее студентам-целевикам платили 3000 рублей ежемесячно.