Белгородским студентам-медикам на целевом обучении увеличат стипендию

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В Белгородской области будущие врачи, проходящие курс целевого обучения по медицинским программам среднего профессионального образования (СПО), будут получать более высокую стипендию. Её размер увеличится до 3450 рублей. Ранее студентам-целевикам платили 3000 рублей ежемесячно.
Согласно постановлению правительства региона, документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября прошлого года. Документ подписал губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, в Белгородской области в декабре 42 спортсмена получили стипендии губернатора. В течение года учащиеся будут получать по 5000 рублей ежемесячно.