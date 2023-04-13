Белгородские семьи с начала года получили единое пособие на более 400 млн рублей

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
По данным Шушковой, с 1 января текущего года единое пособие получили 16 тысяч белгородских родителей на 28 тысяч детей. Также пособие получили 986 беременных женщин. С момента старта выплат единого пособия семьям выплатили более 400 млн рублей.
Шушкова напомнила, что меры соцподдержки существовали и до начала текущего года. Их было пять. Теперь они включены в единое пособие. Это:
При рассмотрении заявления проводится комплексная оценка имущественного состояния семьи. Полный перечень имущества и тех доходов, которые учитываются для вынесения решения, есть в постановлении правительства. Просим всех мам, которые будут подавать заявление, предварительно ознакомиться с этим перечнем. Если возникнут вопросы, можно обратиться к нашим специалистам.
Ирина Шушкова
Для получения единого пособия можно обратиться через портал «Госуслуг», в клиентские центры Софонда или МФЦ.