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Белгородские семьи с начала года получили единое пособие на более 400 млн рублей

13 апреля 2023, 11:30
Фото: 1MI
Всего с 1 января 2023 года единое пособие получили 16 тысяч белгородских родителей. Подробнее рассказала управляющая отделением Соцфонда России по Белгородской области Ирина Шушкова.
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Выплаты

По данным Шушковой, с 1 января текущего года единое пособие получили 16 тысяч белгородских родителей на 28 тысяч детей. Также пособие получили 986 беременных женщин. С момента старта выплат единого пособия семьям выплатили более 400 млн рублей.

Шушкова напомнила, что меры соцподдержки существовали и до начала текущего года. Их было пять. Теперь они включены в единое пособие. Это:

  • выплата беременным;
  • выплата на первого и третьего ребёнка;
  • выплаты на детей от 3 до 7 лет;
  • выплаты на детей от 8 до 17 лет.
При рассмотрении заявления проводится комплексная оценка имущественного состояния семьи. Полный перечень имущества и тех доходов, которые учитываются для вынесения решения, есть в постановлении правительства. Просим всех мам, которые будут подавать заявление, предварительно ознакомиться с этим перечнем. Если возникнут вопросы, можно обратиться к нашим специалистам.
Ирина Шушкова

Для получения единого пособия можно обратиться через портал «Госуслуг», в клиентские центры Софонда или МФЦ.

 

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#Кристина Семенчук#Единое пособие#Выплаты#Соцфонд#Семьи#Дети#Общество#Белгородская область#Ирина шушкова
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