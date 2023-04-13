Белгородец попросил губернатора чаще проверять машины с украинскими номерами

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
В большом прямом эфире к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился один из жителей. По его словам, на многих автомобилях с украинскими номерами тонированные стёкла, но сотрудники ДПС не останавливают их и не проверяют. Белгородец даже попросил губернатора посмотреть, сколько жалоб поступает на водителей таких машин, а также тщательнее следить за ними.
Глава региона согласился с белгородцем и пообещал уделить этому большее внимание.
Согласен, такая проблема есть. Обязательно проговорю с руководством МВД по Белгородской области. Конечно, нужно усилить эту работу в этой части.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области