Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Изображение материала

Белгородец попросил губернатора чаще проверять машины с украинскими номерами

13 апреля 2023, 16:31
Фото: 1MI
По словам жителя, жалоб на такие машины поступает очень много. Гладков в прямом эфире пообещал усилить работу в этой части.

В большом прямом эфире к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился один из жителей. По его словам, на многих автомобилях с украинскими номерами тонированные стёкла, но сотрудники ДПС не останавливают их и не проверяют. Белгородец даже попросил губернатора посмотреть, сколько жалоб поступает на водителей таких машин, а также тщательнее следить за ними.

Глава региона согласился с белгородцем и пообещал уделить этому большее внимание.

Согласен, такая проблема есть. Обязательно проговорю с руководством МВД по Белгородской области. Конечно, нужно усилить эту работу в этой части.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В приграничье вспоминают первый обстрел со стороны Украины
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области через ПВР прошли 7,5 тыс. беженцев из ЛНР, ДНР и УкраиныБелгородские врачи не просили Гладкова повлиять на прекращение обстрелов УкраиныЗеленский запретил въезд на Украину белгородскому детскому омбудсмену ПятыхУкраина расширит минное поле на границе с Белгородской областью
#Украинские номера#Общество#Транспорт#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
Подпишитесь
Причиной «белого дождя» в Белгороде мог стать вулканический пепел с Камчатки
Сегодня, 15:04
В компании «Цемрос» заявили о непричастности к пыльному дождю в Белгородской области
Сегодня, 11:22
Памятник Марксу и Энгельсу отремонтировали в Белгороде
Сегодня, 13:02
Как производят куличи в Белгороде
Сегодня, 14:53
Противотанковый спор: что не поделили белгородский УКС и ЗАО «Белшпала»
Сегодня, 14:18
Стали известны подробности громкого дела против экс-директора белгородского музея
Сегодня, 13:07