Белгородец попросил губернатора чаще проверять машины с украинскими номерами

В большом прямом эфире к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился один из жителей. По его словам, на многих автомобилях с украинскими номерами тонированные стёкла, но сотрудники ДПС не останавливают их и не проверяют. Белгородец даже попросил губернатора посмотреть, сколько жалоб поступает на водителей таких машин, а также тщательнее следить за ними.