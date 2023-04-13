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Бал кадетов 9 мая перенесли из Белгорода в Губкин

13 апреля 2023, 16:35
Фото: 1MI
Бессмертный полк будет, но в каком формате пока неизвестно. Об этом сообщил Вячеслав Гладков в ходе прямой линии 13 апреля.

Во время прямой линии белгородка поинтересовалась у губернатора, на сколько безопасно проводить 9 мая в парке Ленина Бал кадетов. Вячеслав Гладков сообщил, что в этом году бала в Белгороде не будет, его перенесли в Губкин.

Что касается Бессмертного полка, то он в любом случае будет, но в каком виде (в очном формате или онлайн), решится на заседании оперштаба: «Рисковать жизнями и здоровьем людей никто не будет».

Напомним, что парад 9 мая в Белгороде проводить не будут. Связано это с нынешней оперативной обстановкой.

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#Парад Победы#9 мая#Кадетский бал#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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