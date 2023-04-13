Бал кадетов 9 мая перенесли из Белгорода в Губкин

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Во время прямой линии белгородка поинтересовалась у губернатора, на сколько безопасно проводить 9 мая в парке Ленина Бал кадетов. Вячеслав Гладков сообщил, что в этом году бала в Белгороде не будет, его перенесли в Губкин.
Что касается Бессмертного полка, то он в любом случае будет, но в каком виде (в очном формате или онлайн), решится на заседании оперштаба: «Рисковать жизнями и здоровьем людей никто не будет».
Напомним, что парад 9 мая в Белгороде проводить не будут. Связано это с нынешней оперативной обстановкой.