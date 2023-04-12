За школами Белгорода закрепят памятники и обелиски воинской славы

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
За белгородскими школами решили закрепить памятники и обелиски воинской славы. В мэрии заявили, что это необходимо для формирования эффективной системы патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и вовлечения детей и молодёжи в поисково-исследовательскую деятельность.
Согласно документу, в городе проведут торжественные мероприятия, посвящённые дням воинской славы, и возложат цветы к памятникам и обелискам. В День Победы, День города и в День героев Отечества запланированы Вахты Памяти.
Также предлагается до 16 апреля сформировать поисково-исследовательские отряды по изучению истории обелисков, расположенных в областном центре. С 4 по 25 мая детей будут знакомить с результатами исследований.
Список школ и закреплённых за ними памятников — на скриншотах ниже.