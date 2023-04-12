Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Изображение материала

За школами Белгорода закрепят памятники и обелиски воинской славы

12 апреля 2023, 14:45
Фото: 1MI
В связи с закреплением объектов проведут ряд мероприятий, направленных на формирование системы патриотического воспитания, следует из распоряжения мэрии Белгорода.

За белгородскими школами решили закрепить памятники и обелиски воинской славы. В мэрии заявили, что это необходимо для формирования эффективной системы патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и вовлечения детей и молодёжи в поисково-исследовательскую деятельность.

Согласно документу, в городе проведут торжественные мероприятия, посвящённые дням воинской славы, и возложат цветы к памятникам и обелискам. В День Победы, День города и в День героев Отечества запланированы Вахты Памяти.

Также предлагается до 16 апреля сформировать поисково-исследовательские отряды по изучению истории обелисков, расположенных в областном центре. С 4 по 25 мая детей будут знакомить с результатами исследований.

Список школ и закреплённых за ними памятников — на скриншотах ниже.

Фото: скриншот из распоряжения
До конца года в Белгороде появится интерактивная карта памятников
Узнать подробнее
Читайте также:
Памятник генералу Апанасенко около вокзала в Белгороде отремонтируют в 2024 годуПамятник Щорсу в Белгороде должны отремонтировать до 1 октябряПамятник «Павшим Героям» заканчивают ремонтировать в Белгороде
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Общество#Памятники#Школы#Обелиски воинской славы
Подпишитесь
Белгородцев из приграничья довезут на Пасху до безопасных храмов на автобусах
Сегодня, 16:42
Мужчина пострадал при взрывах рядом с автомобилем в Белгородской области
Сегодня, 10:27
Допелись: чьи концерты отменили в Белгороде в 2023 году
Сегодня, 11:53
Снижение уровня строительства и доходов: экономическое здоровье Белгородской области
Сегодня, 14:08
Белгородэнерго увеличивает производственные мощности
Сегодня, 13:32
Провокации на кладбищах: Иоанн предупредил белгородцев об опасности
Сегодня, 17:19