Второй обстрел за утро произошёл в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
В Белгородской области под обстрел ВСУ попала Новостроевка-Вторая. Информация о происшествии в селе в Грайворонском горокруге поступила от МЧС в районе 10:40. О том, есть ли пострадавшие или разрушения, пока неизвестно.
За утро среды, 12 апреля, это уже второй обстрел в регионе. Ранее под огонь ВСУ попал город Шебекино. О последствиях не сообщалось. Шебекино, как и село Муром, были под обстрелом и накануне вечером.
Ранее сообщалось и о попытке атаковать аэропорт в Белгороде. Известно, что беспилотник влетел в ограждение и взорвался. Пострадал только забор.