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Второй обстрел за утро произошёл в Белгородской области

12 апреля 2023, 07:49
Фото: 1MI

Новостроевка-Вторая в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Село в Грайворонском горокруге оказалось под огнём утром 12 апреля. Подробностей происшествия пока нет. Это уже второй обстрел за утро среды в регионе.
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Обстрел

В Белгородской области под обстрел ВСУ попала Новостроевка-Вторая. Информация о происшествии в селе в Грайворонском горокруге поступила от МЧС в районе 10:40. О том, есть ли пострадавшие или разрушения, пока неизвестно.

За утро среды, 12 апреля, это уже второй обстрел в регионе. Ранее под огонь ВСУ попал город Шебекино. О последствиях не сообщалось. Шебекино, как и село Муром, были под обстрелом и накануне вечером.

Ранее сообщалось и о попытке атаковать аэропорт в Белгороде. Известно, что беспилотник влетел в ограждение и взорвался. Пострадал только забор.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Новостроевка-Вторая
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